Burcu Köksal'dan Özgür Özel ifşası!

Ana muhalefette sular durulmuyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yönetim tarzını sert sözlerle hedef alarak parti içindeki disiplinsizliği ve iletişim krizini ifşa etti.

Seçim sonrası "değişim" iddialarıyla koltuğa oturan Özgür Özel yönetimi, parti içinden gelen eleştirilerle sarsılmaya devam ediyor. CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, katıldığı bir programda Özel’in çalışma yöntemlerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Köksal, genel merkezin yerel yönetimlerle olan kopukluğunu ve karar alma mekanizmalarındaki belirsizliği gözler önüne serdi.

WHATSAPP ÜZERİNDEN SİYASET KRİZİ

Burcu Köksal, Özgür Özel'in gece yarısı gönderdiği mesajların parti içinde kafa karışıklığına yol açtığını belirterek, "Gece yarısı ne yazacağı belli olmuyordu" ifadesini kullandı. Bu açıklama, ana muhalefet partisinin ciddiyetten uzak, kurumsal kimlikten kopuk bir şekilde "mesajlaşma grupları" üzerinden yönetildiği eleştirilerini haklı çıkardı.

PARTİ İÇİ HESAPLAŞMA DERİNLEŞİYOR

Köksal'ın bu çıkışı, CHP içinde Özel ve ekibine karşı biriken memnuniyetsizliğin dışavurumu olarak değerlendiriliyor. Siyasi kulislerde, yerel yöneticilerin genel merkez baskısından ve tutarsız talimatlardan bıktığı konuşulurken, Köksal'ın bu "gece yarısı" çıkışının parti içindeki çatlağı daha da büyüteceği öngörülüyor.

Kendi içindeki kavgayı bitiremeyen ve kurumsal bir yönetim anlayışı sergileyemeyen CHP'nin, ülke yönetimine talip olma iddiası kamuoyunda bir kez daha sorgulanmaya başlandı.