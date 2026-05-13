CHP’nin elinde yolsuzluklarla anılan İBB’den kurban bağışı kampanyası! İBB’nin hisse bedeli bile fahiş: 25 bin TL!

İBB tarafından yapılan duyuruda; “İBB İstanbul Vakfı’nın her yıl düzenlediği Kurban Bağışı Kampanyası başladı. Hijyenik ortamlarda İslami usullere göre kesilen kurbanlar, konserve yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kampanyada kurban hisse bedeli bu yıl 25 bin TL oldu” denildi.

KURBAN ETLERİ KONSERVE HALİNE GETİRİLECEK

İBB açıklamasında şu bilgilere yer verildi: “İstanbul Vakfı tarafından yürütülen ve takip edilen süreçte, bayramın 1. günü vekâleti alınan bağışçıların kesim işlemine başlanıyor. Kesimler bayramın 3. günü akşamında sona eriyor. Kesimler, her yıl olduğu gibi TSE onaylı helal kesim belgesine sahip firma tarafından gerçekleştirilecek. Kurban kesim işleminden sonraki 1 hafta içerisinde kurban etleri konserve haline getirilecek. 18 ay kullanma süresi olan konservelerin dağıtımı, İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak. Bütün kesimler yine her yıl olduğu gibi Noter gözetiminde, veteriner denetiminden geçerek, din görevlisi eşliğinde bağışçıların her birinin adının okunması suretiyle kamera kaydına alınarak gerçekleşecek”

İBB BAŞKAN VEKİLİ NURİ ASLAN’DAN ÇAĞRI

Hırsızlık ve yolsuzluktan tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu’nu ve icraatlarını her platformda canhıraş bir çabayla savunan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da İstanbullulara kurban bağışı çağrısında bulundu. Aslan, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile İstanbulluları bağış kampanyasına davet etti. Aslan, dayanışmanın önemine dikkat çekerek “Bu Kurban Bayramında da bir halk dayanışması kuralım istiyoruz. Gönlü bol, millet sevgisi yüksek olan tüm yurttaşlarımızı İstanbul Vakfı’na bağış yapmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“PAYLAŞ Kİ HERKESE BAYRAM OLSUN”

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir de sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla İstanbulluları bu paylaşma ortak olmaya davet ederek, “Paylaş ki herkese bayram olsun. İstanbul Vakfı ile bu yıl da kurban bağışlarınızı gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu güzel dayanışmaya siz de ortak olun” dedi.