Kahve ve çay demans riskini azaltıyor

Bilim insanları, ölçülü kahve ve çay tüketiminin demans riskini azaltabileceğini ve günde 2–3 fincan kahvede riskin yüzde 35 düştüğünü açıkladı.

ABD’de yürütülen geniş kapsamlı araştırmada, düzenli şekilde kafeinli kahve ve çay tüketen kişilerin yaş ilerledikçe demansa yakalanma riskinin daha düşük olabileceği belirlendi. Araştırmada sağlık çalışanlarından oluşan 131 bin 821 kişi yaklaşık 43 yıl boyunca takip edildi. Çalışma süresince yaklaşık 11 bin kişi demans tanısı aldı.

Bilim insanları, özellikle 75 yaş altındaki bireylerde günde yaklaşık 250-300 miligram kafein tüketiminin dikkat çekici sonuç verdiğini açıkladı. Bu miktarın yaklaşık 2-3 fincan kahveye denk geldiği belirtildi. Araştırmaya göre bu seviyede kahve tüketen kişilerde demans riskinin yaklaşık yüzde 35 daha düşük olduğu görüldü.

FAZLASI EK FAYDA SAĞLAMADI

Araştırmacılar, daha yüksek miktarda kafein tüketiminin ise ek koruma sağlamadığını belirtti. Bilim insanları, aşırı kafein tüketiminin uyku sorunları ve kaygı düzeyini artırabileceğini, bunun da beyin sağlığını olumsuz etkileyebileceğini açıkladı.

Araştırmada ayrıca günde 1-2 fincan çay tüketen kişilerde de daha düşük demans riski görüldü. Bilim insanları, kahve ve çayın yalnızca kafein değil aynı zamanda antioksidanlar ve damar sağlığını destekleyen maddeler içerdiğini belirtti.

Araştırmacılar, düzenli kahve tüketen bazı kişilerde Alzheimer hastalığıyla bağlantılı olduğu düşünülen zararlı protein birikimlerinin daha düşük seviyede görüldüğünü kaydetti.

KAFEİNSİZ KAHVE DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise kafeinsiz kahve tüketen kişilerde hafıza kaybının daha hızlı ilerlemesi oldu. Bilim insanları, bunun nedeninin bazı kişilerin uyku sorunları, yüksek tansiyon veya kalp ritim bozuklukları nedeniyle sonradan kafeinsiz kahveye yönelmesi olabileceğini ifade etti.

Araştırmacılar, kahve tüketiminin tek başına demansı önlediğinin kesin olarak söylenemeyeceğini ancak ölçülü tüketimin beyin sağlığı açısından faydalı olabileceğini belirtti. Uzmanlar, kahve tüketiminde en önemli noktanın 'ölçü' olduğunu vurguladı.

