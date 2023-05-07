Yeşil Sol Parti mitinginde Selahattin Demirtaş'ın ses kaydı dinletildi! Kılıçdaroğlu’na oy istedi

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yeşil Sol Parti mitingi, geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı. Milletvekili adaylarının söz aldığı mitingde sahneye çıkan Başak Demirtaş, dün görüştüğü eşi Selahattin Demirtaş’ın ses kaydını dinletti.

Ses kaydında Demirtaş, “1 oy Yeşil Sol Parti’ye, 1 oy Kemal Kılıçdaroğlu’na. Değerli halkım, farkında olduğunuzu biliyorum ama yine de söyleyeyim. Ben direnme gücümü sizden alıyorum ve lütfen şunu unutmayın; ben buradayım ama kalbim orada sizlerle. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Özgür günlerde görüşeceğiz. Hepinizi hasretle kucaklıyor, yürek dolusu selam, sevgilerimi gönderiyorum” dedi.

Başak Demirtaş da, “14 Mayıs’tan sonra Selahattin ve bütün tutsak arkadaşlarımız, rehin tutulan bütün tutsak arkadaşlarımız tez zamanda özgürlüğüne kavuşacak” iddiasında bulundu.