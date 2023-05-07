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Gündem Yeşil Sol Parti mitinginde Selahattin Demirtaş'ın ses kaydı dinletildi! Kılıçdaroğlu’na oy istedi
Gündem

Yeşil Sol Parti mitinginde Selahattin Demirtaş'ın ses kaydı dinletildi! Kılıçdaroğlu’na oy istedi

Yeniakit Publisher
2023-05-07 23:12:00 -
Yeşil Sol Parti mitinginde Selahattin Demirtaş'ın ses kaydı dinletildi! Kılıçdaroğlu’na oy istedi

Bursa'da Yeşil Sol Parti'nin mitinginde Edirne Cezaevi'nde bulunan terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın ses kaydı dinletildi. Ses kaydında Demirtaş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yeşil Sol Parti mitingi, geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı. Milletvekili adaylarının söz aldığı mitingde sahneye çıkan Başak Demirtaş, dün görüştüğü eşi Selahattin Demirtaş’ın ses kaydını dinletti.

Ses kaydında Demirtaş, “1 oy Yeşil Sol Parti’ye, 1 oy Kemal Kılıçdaroğlu’na. Değerli halkım, farkında olduğunuzu biliyorum ama yine de söyleyeyim. Ben direnme gücümü sizden alıyorum ve lütfen şunu unutmayın; ben buradayım ama kalbim orada sizlerle. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Özgür günlerde görüşeceğiz. Hepinizi hasretle kucaklıyor, yürek dolusu selam, sevgilerimi gönderiyorum” dedi.

Başak Demirtaş da, “14 Mayıs’tan sonra Selahattin ve bütün tutsak arkadaşlarımız, rehin tutulan bütün tutsak arkadaşlarımız tez zamanda özgürlüğüne kavuşacak” iddiasında bulundu.

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