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Yerel Yeşil sahaya kan bulaştı: Herkes birbirine yumruk atmaya başladı!
Yerel

Yeşil sahaya kan bulaştı: Herkes birbirine yumruk atmaya başladı!

Yeniakit Publisher
2024-07-31 16:01:00 - 2024-07-31 16:03:45

Sakarya’nın Ferizli ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen iki ayrı turnuvada futbolcular arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, yeşil saha adeta boks ringine döndü.

Serdivan ilçesinde düzenlenen ‘Olgunlar turnuvası’ ve Ferizli ilçesinde düzenlenen ‘Esnaflar turnuvası’ karşılaşmalarında futbolcular arasında tartışma çıktı. Yerine kavgaya bırakan tartışmada tekme ve yumruklar adeta havada uçuştu. Taraftarın da dahil olduğu kavga, güçlükle yatıştırılırken yeşil saha adeta boks ringine dönüştü. İki ilçede de aynı gece olan kavga anları ise saniye saniye cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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