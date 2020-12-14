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Ekonomi Yeşil sahaların devleri kasımda hisse senedi piyasalarında kazandırdı
Ekonomi

Yeşil sahaların devleri kasımda hisse senedi piyasalarında kazandırdı

Geçen ay hisse senedi piyasalarında yatırımcısına İtalyan temsilcisi SS Lazio yüzde 42,8, Alman temsilcisi Borussia Dortmund yüzde 35,3, Fransız temsilcisi Olympique Lyonnais yüzde 14,2 ve İngiliz temsilcisi Manchester United yüzde 13,4 kazanç sağladı - Ocak-kasım döneminde hisse senedi piyasalarında yatırımcısına SL Benfica yüzde 41,4, Borussia Dortmund yüzde 35,2, Juventus yüzde 34,8 ve Olympique Lyonnais yüzde 29,1 kaybettirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:03:08 -
Yeşil sahaların devleri kasımda hisse senedi piyasalarında kazandırdı

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, geçen ay yatırımcısına kazandırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelerle küresel toparlanmaya ilişkin artan iyimserlik, dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüplerinin hisse senedi piyasalarındaki kasım ayı performansını olumlu etkiledi.

Analistler, halka açık futbol kulüplerinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları başarılı sonuçların da hisse senedi piyasalarındaki performansına katkıda bulunduğunu kaydetti.

Kasım ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısına İtalyan temsilcisi SS Lazio yüzde 42,8, Alman temsilcisi Borussia Dortmund yüzde 35,3, Fransız temsilcisi Olympique Lyonnais yüzde 14,2, İngiliz temsilcisi Manchester United yüzde 13,4, İtalyan temsilcisi Juventus yüzde 11,2, Hollanda temsilcisi AFC Ajax yüzde 5,8 ve Portekiz temsilcisi Benfica yüzde 2,3 kazandırdı.


- Kulüpler, yılın 11 ayında yatırımcısına kaybettirdi


Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, bu yılın ocak-kasım döneminde hisse senedi piyasalarında yatırımcısına kaybettirdi.

Analistler, futbol kulüplerinin kasım ayında iyi performans gösterdiğini ancak Kovid-19 kaynaklı olumsuz etkilerin hala devam ettiğini söyledi.

Vaka sayılarındaki hızlı artış ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin piyasalar üzerindeki baskısı ve futbolcularda çıkan Kovid-19 vakalarına dikkati çeken analistler, yıl genelinde kulüplerin Kovid-19 salgını nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayacağına dair beklentiler ve liglere ara verilmesi nedeniyle kulüplerin ekonomik kayba uğrayacağına dair öngörülerin kulüplerin hisse performansını olumsuz etkilediğini aktardı.

Yılın 11 ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısına SL Benfica yüzde 41,4, Borussia Dortmund yüzde 35,2, Juventus yüzde 34,8, Olympique Lyonnais yüzde 29,1, AFC Ajax yüzde 23,5, Manchester United yüzde 22,3 ve SS Lazio yüzde 14,1 kaybettirdi.

Dünyanın önde gelen halka açık 7 futbol kulübünün Kasım 2020 ve 2019 sonuna göre getirileri şöyle:

Futbol kulüpleriKasım aylık değişim (yüzde)2019 sonuna göre değişim (yüzde)
SS Lazio+42,8-14,1
Borussia Dortmund+35,3-35,2
Olympique Lyonnais+14,2-29,1
Manchester United+13,4-22,3
Juventus+11,2-34,8
AFC Ajax+5,8-23,5
SL Benfica+2,3-41,4


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