Yeşil sahalardan kütüphane raflarına uzanan başarı!

İnegölspor'un başarılı file bekçisi ve aynı zamanda ikinci kaptanı olan Bekir Sevgi, futbol kariyerini edebiyatla buluşturdu. Bekir Sevgi'nin 27 yıllık spor kariyerini ve hayat hikayesini paylaştığı "Sevgili Kale: Üç Direk Arasında Başlayan Hikâye" kitabı için düzenlenen lansman programı, sporseverler ve kitapseverleri bir araya getirdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte Sevgi, kitabın yazım sürecini de katılımcılarla paylaştı.

27 Yıllık kalecilik kariyerini konu alan kitap

Aktif futbol kariyeri devam ederken kitap kaleme alan ilk sporcu olma özelliğini de elde eden Bekir Sevgi, lansmanda yaptığı konuşmada 1987 yılında Siirt'ten göç eden 9 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldiğini söyledi. Futbola 1989 yılında Esenlerspor'da başladığını hatırlatan Sevgi, "2004 yılında Beşiktaş'a, 2006 yılında da Sivasspor'a transfer olduktan sonra 2007 yılında ilk profesyonel sözleşmemi burada imzaladım. 27 yıllık bir futbol kariyerim var. 20 yıldır da profesyonel olarak oynuyorum ve kariyerim halen devam ediyor. Bu deneyimlerimi genç kardeşlerime örnek olsun diye kaleme almak istedim. 27 yıllık kalecilik hikayemi bu kitaba sığdırmaya çalıştım" dedi.

Gençlere klavuz olmasını arzu ediyorum

"Sevgili Kale: Üç Direk Arasında Başlayan Hikâye" kitabını yazarken genç sporculara ilham vermeyi de amaçladığını kaydeden Bekir Sevgi, futbolun perde arkasını ve bir kalecinin psikolojik dünyasını da okuyucularla buluşturdu. Kitapta altyapı yıllarından profesyonel kariyere uzanan süreç, unutulmaz maçlar ve kişisel dönüm noktalarını akıcı bir dille aktaran Bekir Sevgi, "Kitabımın özellikle bu yola yeni giren genç kardeşlerime kılavuz olmasını arzu ediyorum. Araştırmalarımda da aktif olarak futbolcuyken kitap yazan sporcu olmadığını gördüm. Bunu da gerçekleştirmek istedim. Genç kardeşlerime şunu söylemek istiyorum; öncelikle hayal edin, bu hayal için çok çalışın, asla pes etmeyin. Hiçbir şeyi bir günde elde edemezsiniz. Sabırlı olun ve doğru zamanı bekleyin" tavsiyelerinde bulundu.

Genç sporcular için çok güzel dersler var

Lansmana katılan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın kitabın futbola yeni başlayan sporcular açısından güzel dersler içerdiğini vurgulayarak; "İnegöl her zaman yeşili, Oylat'ı, kaplıcası, köftesiyle meşhur. Aynı zamanda müteşebbis ruhlu insanıyla da meşhur bu şehir. Aynı zamanda sivil toplumun güçlü olduğu bir şehir. Ayrıca sportif anlamda İnegölspor ve Kafkasspor gibi markalarımız, değerlerimiz var. İnegölspor'umuzun futbolcusu, ikinci kaptanı Bekir Sevgi'nin de edebiyat anlamında ortaya koyduğu bir eser var. Üç Direk Arasında Başlayan Hikaye Bu kitapta aynı zamanda futbola yeni başlamış gençlerimiz için de çok güzel dersler var. Bekir Sevgi'ye kitabının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kendi kitabını yazan ilk futbolcu

İnegölspor Kulübü Başkanvekili Talha Öziş de lansmanda yaptığı konuşmada kulüp oyuncusunun kitap yazmasının kendileri için de çok gurur verici bir durum olduğunu söyledi. Örneklere baktığında; Zlatan İbrahimoviç, Andrea Pirlo, Pele, Johan Cruyff gibi oyuncuların kitapları olduğunu kaydeden Öziş, "Türkiye'ye baktığımızda da Metin Oktay, Alex De Souza Ama hepsi profesyonel yazarlarla yazılmış kitaplar. Kendi kitabını yazan bir örnek bulamadım ben. İlk örneğin kulübümüzden çıkması gurur verici. Bekir Sevgi'yi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Bekir sevgi kitabını imzaladı

Lansmanda İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren ile takım kaptanı Orhan Aktaş da Bekir Sevgi ve kitabıyla ilgili duygularını ifade eden konuşmalar yaparak tebriklerini ilettiler. Daha sonra Bekir Sevgi kitabını lansmana katılanlar için tek tek imzalayarak hatıra fotoğrafları çektirdi.