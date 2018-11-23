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Yeşil sahalarda önemli maçlar haftası

- İngiltere'de Tottenham-Chelsea, İspanya'da Atletico Madrid-Barcelona, Copa Libertadores finalinde River Plate-Boca Juniors, İtalya'da Lazio-Milan ve Türkiye'de Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmaları, bu hafta sonu futbolseverlere heyecanlı anlar yaşatacak

23 Kasım 2018 Cuma 09:51
Yeşil sahalarda önemli maçlar haftası


ANKARA (AA) - Avrupa ve dünya futbolunda bu hafta sonu, birçok önemli karşılaşmaya sahne olacak.

Futbolseverler, yarın ve 25 Kasım Pazar günü ezeli rakiplerin yeşil sahalardaki mücadelesini izleme fırsatı yakalayacak.

Yarın oynanacak önemli karşılaşmalarda, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında, zirve mücadelesi veren takımlardan Tottenham, Wembley Stadı'nda Chelsea'yi TSİ 20.30'da ağırlayacak.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede 23 puanla 3. sıradaki Atletico Madrid, 24 puanla lider konumdaki Barcelona'yı Wanda Metropolitano Stadı'nda TSİ 22.45'te konuk edecek.

Güney Amerika futbolunun en önemli kulüp organizasyonu Copa Libertadores finalinde 2-2 sona eren ilk maçın rövanşında Arjantin temsilcilerinden River Plate, Boca Juniors'ı Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda TSİ 23.00'te ağırlayacak.

25 Kasım Pazar günü ise İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Lazio, Olimpiyat Stadı'nda milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile karşılaşacak. Mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki önemli maçta da Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 09:51
  1. Avrupa ve dünya futbolu
  2. Chelsea
  3. ezeli rakipler
  4. Tottenham
  5. yarın ve 25 Kasım Pazar günü

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