Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Deplasman tribününde el bombası...

Arjantin 3. Ligindeki Ituzaingo - Merlo maçından önce deplasman tribününde el bombası bulundu. Carlos Alberto Sacaan Stadındaki deplasman ribününün altında bulunan bomba sonrasında büyük gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri alanı kapattı ve aramalarda buundu.

KARŞILAŞMA 0-0 SONA ERDİ

Ituzaingo Başkanı Hernando Politano, yaşanan olayla ilgili, "Bomba bulunduğunda stattaydım. Yarısı gömülmüş durumdaydı, bomba gibi görünmüyordu. Hemen müdahale edildi ve her şey normale döndü." dedi. Karşılaşma bombaya müdahale edilmesinin ardından oynandı ve 0-0 sona erdi. (Sporx)