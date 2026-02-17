Yeşil saha boks ringine döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Edinilen bilgilere göre, Cumartesi günü Uzunburun Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada iki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Saha içerisinde futbolcuların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü. Olaylara teknik heyet ve bazı seyircilerin de dahil olduğu öğrenildi.

Yaşanan kargaşa anları tribünde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saha içinde arbede yaşandığı ve tarafların güçlükle ayrıldığı anlar yer aldı.