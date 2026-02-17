  • İSTANBUL
Yeşil saha boks ringine döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Yerel

Yeşil saha boks ringine döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Tokat'ta Bölgesel Lig'de (BAL) oynanan Topçamspor - Erbaa Güreş İhtisas Spor karşılaşmasında çıkan kavga, maça damga vurdu. Futbolcular, antrenörler ve bazı seyircilerin de karıştığı olaylar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Cumartesi günü Uzunburun Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada iki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Saha içerisinde futbolcuların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü. Olaylara teknik heyet ve bazı seyircilerin de dahil olduğu öğrenildi.

Yaşanan kargaşa anları tribünde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saha içinde arbede yaşandığı ve tarafların güçlükle ayrıldığı anlar yer aldı.

