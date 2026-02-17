Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi: Milletimizin adalete güvenini hep birlikte yukarı taşıyacağız!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakim ve savcılara seslendi.

Gürlek, "Hâkimlerimizle, savcılarımızla, avukatlarımızla, infaz ve koruma teşkilatımızla ve adalet personelimizle büyük bir aileyiz. Bu aileyi yüceltmek, daha güçlü, daha huzurlu ve daha saygın bir yapıya kavuşturmak en önemli sorumluluğumuzdur. Büyük adalet ailemizle birlikte çalışacak, birlikte güçlenecek ve milletimizin adalete olan güvenini hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız." ifadelerine yer verdi.

SAHAYA KULAK VERECEĞİZ

Gürlek ayrıca, "Adalet personelimizin özlük haklarını iyileştirmek için somut adımlar atacağız. Güçlü bir adalet ancak huzurlu ve motive, güvende hisseden bir teşkilatla mümkündür. Yönetim anlayışımız açık ve nettir. İstişare edeceğiz. Sahaya kulak vereceğiz. Verilere dayalı karar alacağız" dedi.