İşgalciden alçak hamle: El Halil’de ilhakın taşları döşeniyor

İşgalci İsrail hükümeti, El Halil’de planlama ve ruhsat yetkilerini Filistin belediyesinden alarak İsrail sivil idaresine devreden, yerleşimcilerin arazi edinimini kolaylaştıran ve kentin bazı alanlarında paralel bir idari yapı kurulmasının önünü açan düzenlemeleri onayladı. Bu adım, Filistin tarafınca açık şekilde “fiili ilhak” olarak tanımlanıyor. Şehrin kalbine gömülmüş kontrol noktaları, kapatılmış caddeler, “geçilir-geçilmez” çizgileri… Bir Filistinli için zaman çoğu kez saatle değil bariyerle ölçülür. Dükkâna varmak, okula ulaşmak, hastayı hastaneye yetiştirmek... hepsi bir izin düzeninin içinden geçiyor. İşgalci İsrail’in Şubat 2026’da aldığı kararlar ise bu günlük baskıyı yalnızca sürdürmekle kalmıyor, onu kurumsallaştırıp kalıcılaştıran yeni bir safhaya taşıyor.