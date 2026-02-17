  • İSTANBUL
Dünya
6
Yeniakit Publisher
İşgalciden alçak hamle: El Halil’de ilhakın taşları döşeniyor
Giriş Tarihi:

İşgalciden alçak hamle: El Halil’de ilhakın taşları döşeniyor

Siyonist İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak Batı Şeria’da yeni bir cinnete imza atıyor. El Halil’de Filistin belediyesinin yetkilerini gasbeden haydut yönetim, kirli yerleşimci planlarıyla bölgeyi tamamen yutmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - İşgalciden alçak hamle: El Halil’de ilhakın taşları döşeniyor

Soykırımcı İsrail, 1967’den bu yana pranga vurduğu Batı Şeria’yı tamamen ilhak etmek için düğmeye bastı. Tel Aviv’deki işgal kabinesi, Şubat 2026 itibarıyla aldığı skandal kararlarla, El Halil’deki planlama ve ruhsat yetkilerini Filistin makamlarından alarak kendi sivil idaresine devretti. Müslümanların haremi olan topraklarda paralel bir idari yapı kuran terör devleti, mülkiyet tescili oyunuyla Filistinlileri öz yurtlarında mülksüz bırakmayı hedefliyor. Bölgedeki eli kanlı yerleşimcileri koruma kalkanına alan bu yeni eşik, Filistin devletinin izlerini silmeyi amaçlayan büyük bir ihanet planının son halkası olarak görülüyor.

#2
Foto - İşgalciden alçak hamle: El Halil’de ilhakın taşları döşeniyor

Haydut İsrail'in aldığı yeni kararlar, işgal altındaki Batı Yaka’daki statüyü Filistin aleyhine değiştirmeyi, yerleşimci varlığını derinleştirmeyi ve El Halil’de fiili bir ilhak zeminini kurumsallaştırmayı hedefliyor Soykırımcı İsrail 1967 yılından bu yana fiili işgal altında tuttuğu Batı Yaka'yı ilhak etmek için uzun bir süredir çalışma yapıyor. Son yıllarda Tel Aviv yönetimi, sahadaki fiili durumu adım adım hukuki ve idari zemine taşıyor. Geçtiğimiz günlerde alınan son kararlar da bu sürecin yeni bir eşiğe geldiğini gösteriyor.

#3
Foto - İşgalciden alçak hamle: El Halil’de ilhakın taşları döşeniyor

İşgalci İsrail hükümeti, El Halil’de planlama ve ruhsat yetkilerini Filistin belediyesinden alarak İsrail sivil idaresine devreden, yerleşimcilerin arazi edinimini kolaylaştıran ve kentin bazı alanlarında paralel bir idari yapı kurulmasının önünü açan düzenlemeleri onayladı. Bu adım, Filistin tarafınca açık şekilde “fiili ilhak” olarak tanımlanıyor. Şehrin kalbine gömülmüş kontrol noktaları, kapatılmış caddeler, “geçilir-geçilmez” çizgileri… Bir Filistinli için zaman çoğu kez saatle değil bariyerle ölçülür. Dükkâna varmak, okula ulaşmak, hastayı hastaneye yetiştirmek... hepsi bir izin düzeninin içinden geçiyor. İşgalci İsrail’in Şubat 2026’da aldığı kararlar ise bu günlük baskıyı yalnızca sürdürmekle kalmıyor, onu kurumsallaştırıp kalıcılaştıran yeni bir safhaya taşıyor.

#4
Foto - İşgalciden alçak hamle: El Halil’de ilhakın taşları döşeniyor

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in “Batı Şeria’da egemenliği derinleştiriyoruz” sözleri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in yerleşim politikalarını savunan sert açıklamaları, kararların teknik değil ideolojik bir yön taşıdığını ortaya koyuyor. İsrail iç siyasetinde ilhak yanlısı kanadın etkisi artık gizlenmiyor. Bu kararlar, işgalci Yahudi yerleşimciler lehine arazi tescilinden ruhsat yetkilerinin devrine, Filistin belediyelerine ait alanların İsrail sivil idaresine aktarılmasına kadar geniş bir alanı kapsıyor.

#5
Foto - İşgalciden alçak hamle: El Halil’de ilhakın taşları döşeniyor

İŞGALCİ YAHUDİ YERLEŞİMCİ ADACIKLARI: EL HALİL NEDEN KRİTİK? El Halil’de yerleşimci varlığı, çoğu Batı Şeria kentindeki gibi “dışarıda” değil, şehrin içindedir. Normalde bir şehirde güvenlik düzeni halkın hayatını korumak için kurulur. El Halil’de güvenlik düzeni, şehir merkezindeki küçük bir yerleşimci kümelenmesini korumak adına on binlerce Filistinlinin hayatını daraltan bir sisteme dönüşmüş durumda. 1994’te Harem-i İbrahim çevresinde yaşanan katliamın ardından şehirde güvenlik mimarisi sertleşti. 1997’deki Hebron Protokolü ile El Halil fiilen iki idareye bölündü. O günden beri şehir, “iki ayrı hayatın” aynı sokakta yan yana ama birbirine kapalı yaşadığı bir mekâna dönüştü.

