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Gündem Yeşil pasaport sözleri çarpıtılmıştı! Bakan Soylu'dan yeni açıklama
Gündem

Yeşil pasaport sözleri çarpıtılmıştı! Bakan Soylu'dan yeni açıklama

Yeniakit Publisher
2023-05-06 17:36:00 - 2023-05-06 17:47:00
Yeşil pasaport sözleri çarpıtılmıştı! Bakan Soylu'dan yeni açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeşil pasaporta ilişkin yaptığı açıklamanın çarpıtılması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündemde dolaşan yeşil pasaport hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yeşil pasaportun vatandaşların uluslararası dolaşımı için tanınan bir hak olduğunu aktaran Bakan Soylu, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyanın yalan makinaları yine devrede. Yeşil pasaport, vatandaşımızın uluslararası dolaşımı için tanınan bir haktır. Kimlerin bu pasaportu alacağı mevzuatımızda bellidir, geri alınması veya iptal edilmesi söz konusu değildir. Belirlenen şartlar, sınırlamalar ve sayıların aşılması halinde yaşanabilecek durumu anlattım. Ancak Bay bay Kemal'in yalancı medyası, her zaman olduğu gibi."

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