Yeşil mercimekli erişteli yoğurt çorbası tarifi nasıl yapılır? Kara Şimşek yeşil mercimek çorbası

Yeşil Mercimekli Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

10 yemek kaşığı yoğurt

1 su bardağı erişte

Yarım su bardağı yeşil mercimek (haşlanmamış hali yarım bardak)

1 yumurta

1 yemek kaşığı un

5-6 su bardağı su (koyuluğunu nasıl seviyorsanız ona göre ayarlayın ve bardak ölçünüze göre değişir)

Tuz

Üzeri için:

2 dolu yemek kaşığı tereyağ

Nane

Arzuya göre pul biber

Yeşil Mercimekli Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak yeşil mercimekleri yıkayıp bir tencerede bol su da haşlıyoruz.

Mercimekler haşlanınca suyunu süzüyoruz.

Yoğurt karışımımızı hazırlayalım şimdi.

Yoğurt yumurta un ayrı bir kapta çırpılır.

Tencereye 5-6 su bardağı su koyun ve erişte ve mercimekleri ekleyin. Kaynamaya bırakın.

Kaynayınca çorbanın suyundan birkaç kaşık yoğurt karışımına ekleyip karıştırın hemen.

Bunu yoğurt ılısın diye yapıyoruz ki kesilmesin çorbaya dökünce.

Bir kepçe kadar su ekledikten sonra (yavaş yavaş) karıştırıp yavaş yavaş tenceredeki mercimeklere yoğurt karışımını ekleyip karıştıra karıştıra kaynatıyoruz çorbayı.

Karıştırmayı ihmal etmeyin ki kesilmesin.

Önemli olan bir başka şey de tuzu en son atın bu şekilde de kesilmez çorba.

Çorba kaynadıktan sonra küçük bir tavaya tereyağını eritin ve naneyi ekleyin ben az da pul biber ekliyorum.

Yağ iyice kavrulunca çorbaya döküyoruz ve bi beş dakika daha kaynatıyoruz.

En sonra ocağın altını kapatırken tuzunu damak zevkimize göre ekliyoruz.

Afiyet olsun.

PÜF NOKTALARI

Başlangıçta yeşil mercimeği çok fazla haşlamamak lazım. Sonrasında yine pişireceğimiz için dağılabilir.

Yeşil mercimek çorbası içine arpa şehriye daha doyurucu olsun diye konulur. İsterseniz katmayabilirsiniz.

Havuç ile birlikte patates de eklenebilir.

ZAYIFLATAN YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Yeşil mercimek çorbası ile karnınız doyarken aynı zamanda yağ yakabilir ve ödem atımı sağlayabilirsiniz. Bu çorba için gereken malzemeler şöyle:

Malzemeler:

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet kuru soğan

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy domates

2 adet yeşil sivri biber

1 demet ıspanak

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı sumak

1/2 çay kaşığı kimyon

YAPILIŞI

Zayıflatan yeşil mercimek çorbası yapımından tuz kullanmıyoruz. Yağ yakımı ve ödem atımına yardımcı olması için limon suyu ve sumak ekleyeceğiz.

Çorbamıza standart olarak mercimeği haşlayarak başlıyoruz. Bir yandan ise ıspanak yapraklarının kök kısımlarını kestikten sonra fazla suyunun süzülmesi için bırakıyoruz.

İlk olarak soğan ve sarımsakları, soyduktan sonra küçük küpler halinde doğruyoruz. Sonra kabuklarını soyarak domatesleri de küp küp kesiyoruz. Yeşil biberleri yarım ay şeklinde doğruyoruz.

Geniş bir tencere içine aldığımız zeytinyağını ısıtmaya başlıyoruz. Soğan ve sarımsakları kavurmaya başlıyoruz. Renkleri dönünce doğranmış domates ile yeşil biberleri ekleyin. Ispanak yapraklarını keserek ekleyip karıştırmaya devam edin. Son olarak ise süzülmüş yeşil mercimek ile suyu ekleyin. Pul biber, kimyon ve isterseniz karabiber ekleyerek kısık ateşte pişmeye bırakın. Çorbanız hazır.

Çorbayı servis ederken sumak ekleyebilirsiniz.

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI KAÇ KALORİ?

Protein ve vitamin deposu olan yeşil mercimek çorbası ortalama olarak 161 kaloridir.

Kişnişli Mercimek Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Tencereye zeytinyağını koyun, soğanı ekleyerek yumuşayana kadar kavurun.

Yemeklik küp doğranmış patatesleri ekleyerek, 1-2 kere çevirin.

1 yemek kaşığı unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.

Mercimekli yıkayıp, tencereye ekleyin ve 2 tur çevirin.

Erişteli Yeşil Mercimek Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı erişte

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

8 su bardağı et suyu (yoksa bulyon da kullanılabilir)

Tuz

Pul biber

Nane

Karabiber

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Erişteli Yeşil Mercimek Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle yeşil mercimekleri 20 dakika kadar haşlıyoruz ve suyunu süzüyoruz. Bir tencereye sıvı yağı koyuyoruz. İçine yemeklik doğradığımız soğanları koyup, pembeleşene kadar kavuruyoruz. Ardından salçamızı koyup biraz çevirdikten sonra, et suyunu ilave ediyoruz. Kaynayan suya 20 dakika kaynatmış olduğumuz mercimekleri, ardından da erişteleri ekliyoruz. Tuzunu ve baharatını damak tadımıza göre ayarlıyoruz ve erişteler yumuşayana kadar pişiriyoruz.

Afiyet olsun…

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