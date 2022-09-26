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Kadın - Aile Ev yapımı karamel sos (Nişastasız ve kremasız) tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ev yapımı karamel sos (Nişastasız ve kremasız) tarifi nasıl yapılır?

Zor gibi görünen ama kolay tariflerden biridir karamel yapmak ve kullanım yelpazesi de bir hayli geniştir. Trileçede, çikolatalarda, parfe, muhallebi, tatlı, kek, kurabiye vs. vs. evde pişeninde elbette ki lezzeti çok daha güzel olduğu bir gerçek. İçinde ne olduğunu bilmek de ayrı bir güzellik ve de nişastasız. Yani bozulma riski çok daha az... İşte ev yapımı karamel nişastasız Kremasız...

Yeniakit Publisher
2022-09-26 22:25:00 - 2022-09-26 22:31:22
Ev yapımı karamel sos (Nişastasız ve kremasız) tarifi nasıl yapılır?

Ev Yapımı Karamel Sos (Nişastasız ve Kremasız) Tarifi İçin Malzemeler

Bardak ölçüsü 150 ml.

1,5 su bardağı toz şeker
2 tatlı kaşığı tereyağı (tepeleme)
1 su bardağı süt

Ev Yapımı Karamel Sos (Nişastasız ve Kremasız) Tarifi Nasıl Yapılır?

Şekeri yanmaz tavaya koyarak önce orta ateşte şeker alttan erimeye başlayınca da kısık ateşte eritiyoruz Hiç karıştırmadan, (yani kaşık, spatula vs. kullanmadan, kullanırsanız şeker karıştırınca topaklanır, topakların içi şeker kalır, eriyip karamelize olması daha uzun sürer ) Kısık ateşte tamamen eriyinceye kadar, akışkan kıvama gelince, rengine bakarak (kapta rengi koyu görünebilir. fazla kaynarsa da yanar, acı olur) Rengi altın rengini alınca yağını katıp karıştırıyoruz (bu aşamada kaşık veya spatula kullanıyoruz) Yağ hemen eriyecektir, eriyince de sütü dökerek karıştırmaya devam ediyoruz (bu aşamada yani sütü katınca, karamel topaklanabilir, hiç endişelenmeyin karıştırınca eriyip kıvam alıyor) Karamel kaynayıp, birbiriyle iyice özleşince de, ( pürüzsüz olunca) ocaktan alıp hiç karıştırmadan soğumaya bırakıyoruz, soğuyan karamel istenilen yerde kullanıma hazır(yoğun kıvam istiyorsanız sütü daha az ekleyin, daha akışkan, ince kıvam istiyorsanız sütü fazla ekleyin.)

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