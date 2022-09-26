Ev yapımı karamel sos (Nişastasız ve kremasız) tarifi nasıl yapılır?

Zor gibi görünen ama kolay tariflerden biridir karamel yapmak ve kullanım yelpazesi de bir hayli geniştir. Trileçede, çikolatalarda, parfe, muhallebi, tatlı, kek, kurabiye vs. vs. evde pişeninde elbette ki lezzeti çok daha güzel olduğu bir gerçek. İçinde ne olduğunu bilmek de ayrı bir güzellik ve de nişastasız. Yani bozulma riski çok daha az... İşte ev yapımı karamel nişastasız Kremasız...