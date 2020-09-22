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Kadın - Aile Yeşil mercimek tatlısı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yeşil mercimek tatlısı nasıl yapılır?

Farklı tatlı tarifleri | Yeşil mercimek sağlık için son derece faydalıdır. Yeşil mercimek yemeğinin yanı sıra bu leziz bakliyatla salata ve pilavda hazırlanabiliyor. Peki, yeliş mercimekten tatlı yapıldığını biliyor muydunuz? Yeşil mercimek tatlısı nedir? | Yeşil mercimek tatlısı için gerekli malzemeler | Denenmiş yeliş mercimek tatlısı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 18:12:00 -
Yeşil mercimek tatlısı nasıl yapılır?

Değişik tatlı tarifleri | Yeşil mercimekten tatlı olur mu demeyin. Hem lezzetli hem de farklı bir tatlı arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, yeşil mercimekli tatlı tarifi:

Yeşil mercimek tatlısı tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 su bardağı şeker
  • 2 yemek kaşığı su
  • 1 tatlı kaşığı nişasta
  • 1 yemek kaşığı margarin
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 1 adet limon kabuğu rendesi

Yeşil mercimek tatlısı nasıl yapılır?

Yeşil mercimekli tatlıyı yapmak için öncelikle mercimeği güzelce haşlayın.

Yeşil mercimeği süzüp rondodan geçirin.

Bir tencereye margarini alın.

Margarinin üzerine unu ekleyip kavurun.

Unun kokusu çıkınca mercimeği ilave edip karıştırmaya devam edin.

Nişastanın ardından tencereye nişastayı ekleyip karıştırın.

Tatlıyı sürekli karıştırarak sütü ekleyin.

Sonrasında suyu ilave edin.

Karışım kıvam almaya başladığından şekeri ve limon kabuğu rendesini tencereye alın.

Kıvam alan karışıma kakaoyu ekleyip karıştırın.

Tatlı sıcakken kaselere boşaltın.

Servis aşamasında tatlıları hindistancevizi, fındık, fıstık ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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