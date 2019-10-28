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Yeşil mercimek salatası nasıl yapılır? Yeşil mercimek salatası tarifi

Hem lezzetli hem de hafif bir salata tarifi arıyorsanız: doğru yerdesiniz. Kalp ve beyin sağlığı için son derece kıymetli olan yeşil mercimekten dillere destan bir salata hazırlayabilirsiniz. İşte, yeşil mercimek salatası tarifi...

2019-10-28 00:00:00 - 2019-10-28 00:04:24
Yeşil mercimek salatası nasıl yapılır? Yeşil mercimek salatası tarifi

Hem lezzetli hem de hafif bir salata tarifi arıyorsanız: doğru yerdesiniz. Kalp ve beyin sağlığı için son derece kıymetli olan yeşil mercimekten dillere destan bir salata hazırlayabilirsiniz. İşte, yeşil mercimek salatası tarifi... 

Yeşil mercimek salatası nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 3-4 sap taze soğan
  • Yarım demet nane
  • Yarım demek maydanoz
  • Yarım demet dereotu
  • Nar ekşisi
  • Limon
  • Zeytinyağı
  • 3-4 adet ceviz
  • 1 adet havuç
  • 2-3 adet çeri domates
  • 1 adet salatalık

Öncelikle mercimekleri iyice yumuşayana kadar haşlayın. 

Havucu, salatalığı ve domatesleri küp küp doğrayın. 

Yeşillikleri arzu ettiğiniz ölçülerde küçültün. 

Derin bir kaseye mercimeğin yanı sıra kalan tüm malzemeleri ekleyin. 

Karışımı güzelce karıştırıp, servis kasesine alın. 

Salatanızı iri parçalar halinde böldüğünüz cevizlerle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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