Yeşil mercimek bebeklere nasıl yedirilmelidir?

Bebeklere yeşil mercimeği yedirmenin ilk yolu püre yapmaktır. Bunun için yeşil mercimek bir gece önceden ıslanır. Islama suyu süzülerek biraz su ile yumuşayana kadar haşlanır.

Haşlandıktan sonra suyu süzülmez. Haşlama suyunu süzmemenin sebebi besin değerini kaybetmemesidir. Daha sonra bir çatal yardımı ile ezilen yeşil mercimek püre kıvamına gelir. Eğer bebek 1 yaşından büyük ise içerisine tuz ve baharat ilave edilebilir. Yeşil mercimek püresi 1 yaş üstü bebekler tarafından köfte ile birlikte tüketilebilir.

Köfte yapımında sos olarak da kullanılan yeşil mercimek püresi, 200 gram kıyma için 2-3 kaşık olacak şekilde köfte harcına eklenir. Yeşil mercimekten yapılan püreyi bebeklere yedirmenin bir diğer yolu ise küçük ekmek dilimlerinin üzerine sürmektir. Bunun için püreyi sürüp üstüne peynir ve buharda pişmiş sebze eklenirse oldukça besleyici bir öğün oluşturulur.

Yeşil mercimek makarnalarda kullanılır. Haşlanmış yeşil mercimek salata ve makarnaya eklenmeden bir gece önce ıslatılır. Bu şekilde 1 yaş üstü bebekler için besleyici bir yemek hazırlanmış olur.

Yeşil mercimek çorba yapılarak da bebeklere yedirilebilir. Bunun için en uygun dönem 12. aydır.

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI

MALZEMELER:

1 su bardağı yeşil mercimek

1 çay bardağı erişte

200 gram kıyma

Yağ

Salça

Bir küçük soğan

YAPILIŞI:

Zeytinyağında küçük doğranmış soğanlar kavrulur. Salça ve kıyma eklenip yavaş yavaş kavrulmaya devam edilir. Yaklaşık 5 dakika kavurduktan sonra su ilave edilir. Bir taşım kaynadıktan sonra erişteyi eklenir. Erişte biraz yumuşayınca da yeşil mercimek karışıma atılır. Erişteler iyice yumuşayıncaya dek kaynatılır.

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