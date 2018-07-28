THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Yeşil mercimek bebeklere nasıl yedirilmelidir?

İçerisinde bol miktarda demir, çinko, potasyum, folik asit, A ve B vitamini bulunan yeşil mercimek bebeklere 8 ile 12. aylar arasında yedirilmeye başlanmalıdır.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 20:55
Yeşil mercimek bebeklere nasıl yedirilmelidir?

Bebeklere yeşil mercimeği yedirmenin ilk yolu püre yapmaktır. Bunun için yeşil mercimek bir gece önceden ıslanır. Islama suyu süzülerek biraz su ile yumuşayana kadar haşlanır.

Haşlandıktan sonra suyu süzülmez. Haşlama suyunu süzmemenin sebebi besin değerini kaybetmemesidir. Daha sonra bir çatal yardımı ile ezilen yeşil mercimek püre kıvamına gelir. Eğer bebek 1 yaşından büyük ise içerisine tuz ve baharat ilave edilebilir. Yeşil mercimek püresi 1 yaş üstü bebekler tarafından köfte ile birlikte tüketilebilir.

Köfte yapımında sos olarak da kullanılan yeşil mercimek püresi, 200 gram kıyma için 2-3 kaşık olacak şekilde köfte harcına eklenir. Yeşil mercimekten yapılan püreyi bebeklere yedirmenin bir diğer yolu ise küçük ekmek dilimlerinin üzerine sürmektir. Bunun için püreyi sürüp üstüne peynir ve buharda pişmiş sebze eklenirse oldukça besleyici bir öğün oluşturulur.

Yeşil mercimek makarnalarda kullanılır. Haşlanmış yeşil mercimek salata ve makarnaya eklenmeden bir gece önce ıslatılır. Bu şekilde 1 yaş üstü bebekler için besleyici bir yemek hazırlanmış olur.

Yeşil mercimek çorba yapılarak da bebeklere yedirilebilir. Bunun için en uygun dönem 12. aydır.

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI

MALZEMELER:

1 su bardağı yeşil mercimek

1 çay bardağı erişte

200 gram kıyma

Yağ

Salça

Bir küçük soğan

YAPILIŞI:

Zeytinyağında küçük doğranmış soğanlar kavrulur. Salça ve kıyma eklenip yavaş yavaş kavrulmaya devam edilir. Yaklaşık 5 dakika kavurduktan sonra su ilave edilir. Bir taşım kaynadıktan sonra erişteyi eklenir. Erişte biraz yumuşayınca da yeşil mercimek karışıma atılır. Erişteler iyice yumuşayıncaya dek kaynatılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 20:55
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. kadın aile
  5. kadın
  6. anne bebek
  7. mercimek çorbası
  8. mercimek çorbası tarifi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'ye resti çektiler! Anlaşma reddedildi
    1. ABD'ye resti çektiler! Anlaşma..
    2. ABD'de büyük facia! Anne ve beş çocuğu..
    3. Yeşil mercimek bebeklere nasıl..
    4. Sivas'ta otomobil devrildi: 3 kişi..
    5. Süleyman Soylu: Dünyaya..
    6. Başkan Erdoğan'dan Afrika ziyareti..
    7. Tren faciasında ölü sayısı 25'e yükseldi
    8. Başkan Erdoğan Zambiya'dan ayrıldı
    9. TEM’de zincirleme kaza: 1 ölü, 15 yaralı
    10. Koray Aydın'dan büyük gaf! Liderimiz..
    11. Galatasaray'dan Denayer açıklaması
    12. SİHA'lara yeni yerli mühimmat geliyor
    13. ABD’de çıkan yangında 6 kişi öldü
    14. Meral Akşener: Pazartesi günü genel..
    15. PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1..
    16. Ölümcül 12 hayvan türü
    17. İran'dan flaş karar! Ev hapisleri..
    18. Mavi Kart uygulaması tüm limanlarda!
    19. Mesut Özil attı, Arsenal farka koştu
    20. İran'a karşı yeni hamle: Arap NATO'su..
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?
    Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler