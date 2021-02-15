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Siyaset Yeşil kriterler dünyanın geleceğini belirleyecek!
Siyaset

Yeşil kriterler dünyanın geleceğini belirleyecek!

Araştırmacı Ziraat Mühendisi Oğuz Güler, küresel ısınmanın tehlikeli boyutlara erişmesinin ardından, BM ve AB öncülüğünde dünyadaki karbon salınımını en aza indirecek “Yeşil Ekonomik Dönüşüm” ve “Yeşil Mutabakat” kriterlerinin hayata geçirildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 08:49:00 -
Yeşil kriterler dünyanın geleceğini belirleyecek!

Araştırmacı Ziraat Mühendisi Oğuz Güler, küresel ısınmanın tehlikeli boyutlara erişmesinin ardından, BM ve AB öncülüğünde dünyadaki karbon salınımını en aza indirecek “Yeşil Ekonomik Dönüşüm” ve “Yeşil Mutabakat” kriterlerinin hayata geçirildiğini belirterek, yeni dönemde “Yeşil Kriterleri”nin dünya ekonomisinde belirleyici etken olacağına dikkat çekti.

Gazları önleyebiliriz

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan Güler, şunları dile getirdi: “AB karbon salınımı izni için üretim yerlerinde bile süreci takip edeceğini ve yeşil kriterleri geçmeyen ürünler için yaptırımlar koyacağını açıkladı. Bu yüzden sanayileşmiş birçok kuruluş karbon emilimini başka ülkelerden ‘karbon hakkı satın alma’ yoluna gitmekteler. Bu satın almalarla artık karbon piyasası oluştu. Artık bizim de buna göre ihracat yapan üretici firmalarımızı bu döneme hızla geçmesini sağlamalıyız. Biz, tarlada yem üretim yapmakla onun anız çürümeleri ile oluşan gazların havaya karışmasını rafta yeşil yem ve dev kral otu üreterek sıfıra indirebiliriz.

Kral otu çözüm olur

Ortaya çıkan et talebi yüzünden dünyada ekilip dikilen tarım arazilerinin 4’te 1’inde hayvan yemi üretilmekte. Oysa tüm tarım alanlarına meraları da eklersek; dünyada 4 milyar 915 milyon hektar toplam tarım alanı var ve bunun 1 milyar 553 milyon hektarında tarla tarımı yapılmakta. Dünya ekili alanlarının meralar dahil yüzde 70’inde yem üretilmektedir. Kısaca yeşil yem ve tonlarca yeşil kütle oluşturan dev kral otu devreye girerse dünyada bazı meraları orman alanına dönüştürerek Karbon salınımını azaltmaya büyük katkı sağlanabilir. Zaten dev kral otunun aynı alanda gelişmiş ağaçlardan onlarca kat fazla karbon tüketmekte ve onlarca kat oksijen üretmekte olduğu biliniyor.”


Yeni Akit Gazetesi
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