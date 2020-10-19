‘Yeşil dostuyum’ dedi yeşil alanları satıyor

Yerel seçimler öncesi doğayla barışık bir profil çizen, AK Parti belediyeciliğine yönelik akıl almaz iftiralarda bulunan ve yürüttüğü kirli propaganda sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li Ekrem İmamoğlu, 410 bin 178 metrekarelik yeşil alanı betonlaştırmak için satışa sundu. İstanbul’un muhtelif semtlerinde olan ve metropol kentin insanları için kritik önem taşıyan yüzbinlerce metrekarelik yeşil alanın AK Parti ve MHP grubunun itirazlarına rağmen satışında direnildiği öğrenildi. Beşiktaş, Şişli, Üsküdar gibi ilçelerdeki yeşil alanların bile İmamoğlu yönetimi tarafından gözde çıkarılması söylemlerindeki samimiyetsizliği ise gözler önüne serdi.



Akıl almaz bir yeşil düşmanlığı



Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin oylarıyla seçilen ve göreve geldiği günden bu yana her şeyi yapıyormuş gibi görünüp de hiçbir şey yapmayan İBB Başkanı İmamoğlu’nun gerçek yüzünü ifşa ediyoruz. Ülkeyi milyonlarca dolar zarara uğratan Gezici vandallara yaranmak adına sürekli olarak ‘yeşil’ edebiyatı yapan CHP’li İmamoğlu, İstanbul’un oksijen kaynağı niteliğindeki ağaçlık alanları bir bir satışa çıkarıyor. İstanbul’un siluetine farklı bir anlam katan ve şehir insanını yeşillikle buluşturan yol kenarlarındaki 55 bin metrekarelik dikey bahçeler yerle bir edildi. Envai çeşit çiçeklerle süslenen İstanbul’un duvarları kuru bir boyaya mahkûm edildi. Şile’nin ünlü Kumbaba Sahilinde bulunan 19 bin metrekarelik yeşil alan ihaleyle satışa çıkarıldı. İhale bedeli olarak 22 milyon 795 bin lira fiyat biçildi.



Tek bir ağaç bile dikmeden sattı



Skandalların vazgeçilmez ismi İmamoğlu’nun icraatları bununla da sınırlı kalmadı. AK Parti ve MHP grubunun bütün çabalarına ve ret oylarına karşılık, İmamoğlu gözünü İstanbul’un yeşil alanlarına dikti. Başakşehir, Tuzla, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan, Beşiktaş ve Esenler’de bulunan ve toplamda 295 bin metrekareye denk gelen yeşil alan İmamoğlu tarafından satışa çıkarıldı. Cumhur İttifakı meclis üyelerinin oylarıyla yeşil alan olarak belirlenen bölgeler, İmamoğlu tarafından ısrarla betona çevrilmek isteniyor. Büyükçekmece’de ki 29 bin 347 metrekarelik Albatros Parkı ‘20 katlı rezidans’ yapımı için satışa çıkarılan yeşil alanlar arasında. Bu arazi için de Cumhur üyeleri yeşil alan olarak kalması için mücadele ediyor.





Oksijen depolarını yok ediyor



Göreve geldiği günden bu yana tek bir ağaç dikmeyen, yeşillik alan oluşturmayan İmamoğlu yeşil namına ne varsa gözünü dikti. Beşiktaş ilçesi Dikilitaş Mahallesi’ndeki 5 bin 763 metrekarelik yeşil alanın satışı da Cumhur İttifakı tarafından engellense de İmamoğlu peşkeş için yeniden kolları sıvadı. Başakşehir İkitelli Mahallesindeki 6101 nolu parseldeki 4 bin 830 metrekarelik yeşil alan ile yine aynı bölgede 6019 nolu parseldeki 798.66 metrekarelik yeşil alan yandaşlara peşkeş için satışa çıkarıldı. Kandilli sırtlarındaki boğaza nazır 957 ada, 3 ve 4 nolu parseldeki toplam 440 metrekarelik yeşil alan da CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun imzasıyla satışa sunuldu.