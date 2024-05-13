Yeşil dönüşümün üç boyutu konuşuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen WENERGY-2. Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı, sektör paydaşlarını, uluslararası alıcı ve yatırımcılar ile buluşturuyor. Fuarla birlikte düzenlenen kongrede de sektörün önde gelen isimlerinden akademisyenler, iş insanı ve enerji dünyası temsilcilerinin konuşmacı olarak yer alıyor. İzmir Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri’nin yaptığı oturumda; KOSGEB İzmir Bölge Müdürü Dr. Levent Arslan, Vakıfbank Kurumsal Krediler Tahsis Yönetici Başkanı Doç. Dr. Şükrü Mete Tepegöz ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Afra Teren Gürlüler konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, yeşil dönüşümün üç ayrı boyutunu değerlendireceklerini belirterek, “Desteklerin yaygınlaştırılması konusu, İzmir Ticaret Odasının uzun zamandır önemli gündemlerinden biri. Programlarımızda ve stratejik planımızda dönüşüm içeren tüm kavramlar mevcut. Bunun içinde dijital ve yeşil dönüşüm de var. Türkiye’nin ve Avrupa’nın gündeminde bu kadar öneme sahip olan yeşil dönüşüme kayıtsız kalınmaması düşüncesinden hareket ederek KOSGEB de destek programlarını revize ederek farklı bir boyut ortaya koymaya devam ediyor” dedi.

KOSGEB İzmir Bölge Müdürü Dr. Levent Arslan da, “KOSGEB olarak şuanda konuştuğumuz bu konuların tamamı için sunduğumuz finansal destekler var. Kurum olarak esnek yapıları, kolay adapte olma yeteneklerinden dolayı kobileri ön plana çıkarırız. Aslında tıpkı hedef kitlemiz gibi bizim de KOSGEB olarak değişim ve dönüşümlere kolay adapte olan bir yapımız var. Yeşil dönüşümdeki tanımlamayı işletmeler açısından yaptığımızda işletmelerin, çevresel performanslarını iyileştirmeleri, ürün ve hizmet başına tükettikleri enerjileri azaltmaları, kaynak verimliliği oluşturmaları ve kullandıkları enerjileri yeşil enerjiye dönüştürme ekseninde tanımlayabiliriz” şeklinde konuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Afra Teren Gürlüler ise “Yeşil mutabakat elimizdeki en temel veri ve biz de üniversiteler olarak buna dahil olmak, katkı sunmak konusunda çalışıyoruz. Şuan Avrupa Yeşil Mutabakat düzenlemesinin yanı sıra İklim Yasası da çıktı. Hukuk, bu konudaki mevzuatlar konusunda çalışmalar yapıyor. Bizim de ülke olarak kendi içimizde kapsamlı bir iklim yasasına ihtiyacımız var. Bu yıl eksikleri olmasına rağmen yine de bir yasa çıkacak. Çevre kirliliğini engellemediğiniz sürece yeşil dönüşüme geçemiyoruz. Tıpkı destek ve finans boyutu gibi bu işin hukuk boyutu çok kapsamlı ve önemli” diye konuştu.

Vakıfbank Kurumsal Krediler Tahsis Yönetici Başkanı Doç. Dr. Şükrü Mete Tepegöz de, yeşil dönüşümün finansal boyutlarına değinerek, “Biz bu konuda, ekseriyetle Dünya Bankasından destek alıyoruz; ancak aldığımız desteğin kullanıldığı yer çok önemli. Verilen kredilerin çevresel ve sosyal etki analizini yapıyor ve raporlarımızın entegre olmasına dikkat ediyoruz” dedi.