Yeşil dönüşüm kampüsten başlar

Prof. Dr. Erol KAM

İTÜ Enerji Enstitüsü Öğretim Üyesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, güneşi yalnızca elektriğe çevirmiyor. Bir kamu kurumunun nasıl daha verimli, daha dirençli ve daha düşük karbonlu hâle gelebileceğini de gösteriyor.

Bir ülkenin geleceğe ne kadar hazır olduğunu anlamak için bazen büyük planlara değil, üniversite kampüslerine bakmak yeterlidir.

Çatılar boş mu? Elektrik hâlâ yalnızca şebekeden mi alınıyor? Atıklar gömülüyor mu, yoksa yeniden ekonomiye mi kazandırılıyor? Ulaşım fosil yakıta mı mahkûm? Karbon emisyonu ölçülüyor mu? Yoksa sürdürülebilirlik, birkaç afiş ve törenle mi sınırlı kalıyor?

Bu sorular artık çevreci bir hassasiyetin ötesinde. Enerji güvenliğinin, kamu maliyesinin ve kurumsal yönetimin tam merkezinde.

Dünya yeni bir enerji düzenine giriyor. Yapay zekâ, veri merkezleri, elektrikli ulaşım ve hızlanan sanayileşme elektrik talebini büyütüyor. İklim krizi ise aynı anda karbonu azaltmayı zorunlu kılıyor. Daha fazla elektrik gerekiyor. Fakat daha az emisyonla. Bu çelişkiyi yönetemeyen ülkeler yalnızca çevresel bedel ödemeyecek. Rekabet güçlerini de kaybedecek. Kamu bütçeleri daha kırılgan olacak. Enerji ithalatı daha ağır bir yük hâline gelecek. İşte bu nedenle üniversitelerin yeşil dönüşümü tali bir mesele değildir. Üniversite yalnızca geleceği araştıran kurum olamaz. Geleceğin nasıl kurulacağını kendi kampüsünde göstermek zorundadır. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin, yani ALKÜ’nün attığı adımlar bu açıdan dikkat çekici. Çünkü karşımızda yalnızca bir güneş enerjisi santrali yok. Enerjiyi, verimliliği, atığı, ulaşımı, erişilebilirliği ve çevre yönetimini aynı sistem içinde buluşturan bir kamu modeli var. Bu modelin Türkiye’ye söylediği çok açık: Yeşil dönüşüm mümkündür. Üstelik doğru finansman, doğru yönetim ve kurumsal kararlılıkla bugünden başlayabilir.

ALKÜ’nün çatı ve otopark tipi güneş enerjisi santralleri 1,7 MW güce ulaşıyor. Üniversitenin paylaştığı son verilere göre toplam üretim 7.173,95 MWh seviyesini aşmış durumda. İlk yılda yaklaşık 2.300 MWh temiz elektrik üretildi. Yaklaşık 1.168 ton karbondioksit salımının önüne geçildi. Ekonomik tasarruf 300 bin avronun üzerine çıktı. Rakamlar önemli. Fakat asıl mesele, bu rakamların arkasındaki yönetim anlayışı. Proje, Enerji Performans Sözleşmesi modeliyle hayata geçirildi. Üstelik doğrudan kamu yatırımı kullanılmadan. Bu yaklaşım, enerji yatırımının maliyetini sağlanan performans ve tasarruf üzerinden karşılamayı esas alıyor. Böylece başlangıç sermayesi engeli aşılırken yatırım ölçülebilir sonuçlara bağlanıyor.

Bu, Türkiye’deki kamu kurumları için son derece stratejik bir mesajdır.

Çünkü yeşil dönüşüm tartışmalarında en sık duyulan cümle şudur: “Kaynak yok.” ALKÜ örneği ise doğru model kurulduğunda kaynağın üretilebileceğini gösteriyor. Enerji verimliliği, bütçenin tüketim kalemi olmaktan çıkıyor. Kendi yatırımını finanse eden bir kapasiteye dönüşüyor. Modelin asıl farkı burada bitmiyor.

Üretilen güneş enerjisi eğitim ve araştırma binalarında kullanılıyor. Elektrikli araç şarj istasyonlarını besliyor. Engelli bireyler için ücretsiz ve erişilebilir şarj altyapısını destekliyor. Yemekhane atıklarının komposta ve hayvan mamasına dönüştürüldüğü süreçlere enerji sağlıyor.

Böylece güneş paneli yalnızca elektrik üretmiyor. Sosyal fayda da üretiyor. Atık yönetimini dönüştürüyor. Temiz ulaşımı destekliyor. Kampüs yaşamını yeni baştan tasarlıyor.

Eko-Döngüsel Yemekhane Projesi bu anlayışın en somut örneklerinden biri. Dün çöp olarak görülen organik atık, bugün kompostun ve hayvan mamasının girdisi hâline geliyor. Bir sürecin artığı, başka bir sürecin kaynağı oluyor.



Döngüsel ekonomi tam olarak budur. Daha az tüketmek. Daha uzun kullanmak. Yeniden değerlendirmek. Atığı maliyet olmaktan çıkarıp değere dönüştürmek.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi de bu yapıyı kurumsallaştırıyor. Çünkü sürdürülebilirlik, kişilerin heyecanına bırakılamaz. Ölçülmeli. Denetlenmeli. Raporlanmalı. Yönetim sistemine bağlanmalı. ALKÜ’nün başarısı, tek tek çevre projeleri yapmasında değil. Bu projeleri ortak bir stratejinin parçaları hâline getirmesinde.

Sıfır Scope 2 neden stratejik?

İklim mücadelesinin en büyük sorunu, güçlü sloganların arkasında zayıf ölçüm bırakılmasıdır. “Yeşiliz” demek kolaydır. Karbon envanteri çıkarmak zordur. Hedef açıklamak kolaydır. Tüketimi azaltmak, yatırımı finanse etmek ve sonuçları belgelemek zordur.

Bu nedenle ALKÜ’nün piyasa bazlı Scope 2 emisyonlarını sıfırlaması özel önem taşıyor.

Scope 2, bir kurumun satın aldığı elektrik, ısıtma, soğutma veya buhar nedeniyle oluşan dolaylı emisyonları ifade eder. Üniversite kampüslerinde bunun en büyük bileşeni çoğu zaman elektriktir. ALKÜ, kampüsünde ürettiği güneş elektriğini, şebekeden aldığı ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’yla belgelediği temiz enerjiyle tamamlıyor. Böylece elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklarla eşleştiriyor. Elektrik tüketiminden doğan piyasa bazlı Scope 2 emisyonlarını sıfıra indiriyor.

Nisan 2026’da açıklanan verilere göre yalnızca yılın ilk iki ayında 634 bin 479 kWh’lik elektrik tüketimi yeşil enerjiyle belgelendi. Bunun 272,8 ton karbondioksit emisyonunu önlediği hesaplandı. ALKÜ aynı süreçte I-REC alan Türkiye’deki ilk üniversite olarak duyuruldu.

Burada doğru kavramı kullanmak önemli.

Bu başarı, kampüsün bütün karbon ayak izinin sıfırlandığı anlamına gelmiyor. Isınma, ulaşım, satın alma, atık ve tedarik zinciri gibi başka emisyon alanları da var. Ancak elektrik tüketimine bağlı piyasa bazlı Scope 2’nin sıfırlanması, ölçülebilir ve uluslararası standartlarla açıklanabilir bir eşiktir. Daha önemlisi, ALKÜ yalnızca sertifika satın alan pasif bir tüketici değil. Kendi elektriğini üretiyor. Tüketimini yönetiyor. Enerji verimliliğini kurumsallaştırıyor. Kalan ihtiyacını belgelendirilmiş yenilenebilir elektrikle eşleştiriyor. Gerçek dönüşüm de budur. Önce azaltmak. Sonra üretmek. Kalanı güvenilir araçlarla tamamlamak. Ve bütün süreci şeffaf biçimde raporlamak. Dünyada üniversiteler bu yarışa çoktan girdi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı, daha 2021’de 68 ülkeden 1.050 yükseköğretim kurumunun en geç 2050’ye kadar net sıfır taahhüdünde bulunduğunu açıklamıştı. Oxford Üniversitesi net sıfır karbon ve biyolojik çeşitlilikte net kazanç için 2035’i hedefliyor.

Türkiye’de de güçlü bir hareketlilik var. Yükseköğretim Kurulunun verilerine göre 62 üniversitede yenilenebilir enerji uygulaması bulunuyor. UI GreenMetric 2025 sıralamasında Türkiye’den altı üniversite dünyanın ilk 100’üne, 21 üniversite ise ilk 200’üne girdi.

Bu tablo umut verici. Fakat yeterli değil.

Çünkü yeni dönemde mesele sıralamada görünmek değil, gerçek emisyonu azaltmak olacak. Kampüslerin yıllık karbon envanteri açıklaması gerekecek. Scope 1, Scope 2 ve giderek Scope 3 emisyonlarını izlemesi gerekecek. Enerji hedefleri takvime bağlanacak. Sonuçlar kamuoyuna açık olacak. Türkiye 2053’te net sıfırı hedefliyorsa üniversiteler bu tarihin seyircisi olamaz. Kampüsler, ülkenin yeşil dönüşüm laboratuvarları olmalı. Türkiye’nin 2025 sonunda sunduğu İkinci Ulusal Katkı Beyanı da 2053 net sıfır hedefini yeniden teyit ediyor. Ancak ulusal hedefler, kurumların günlük kararlarına yansımadıkça kâğıt üzerinde kalır. Kamu binalarının tüketimi, satın alma tercihleri ve yatırım modelleri değişmeden ülke ölçeğinde kalıcı sonuç üretilemez. Üniversiteler burada kritik bir köprü kurar. Ulusal vizyonu ölçülebilir yerel uygulamaya çevirir.

ALKÜ modeli bu nedenle Alanya sınırlarını aşıyor. Enerji Performans Sözleşmesi üniversitelerde, hastanelerde, okullarda ve diğer kamu binalarında yaygınlaştırılabilir. Çatı GES yatırımları akıllı enerji izleme sistemleriyle birleştirilebilir. Organik atıklar yerinde değerlendirilebilir. Elektrikli ulaşım erişilebilir altyapıyla desteklenebilir. Bu yaklaşım aynı zamanda güçlü bir eğitim modelidir. Öğrenci, sürdürülebilirliği yalnızca ders kitabında okumaz. Üreten çatıyı görür. Şarj istasyonunu kullanır. Atığın yeniden kaynağa dönüştüğüne tanık olur. Üniversitesinin karbon hesabını izler. Böylece sürdürülebilirlik soyut bir kavram olmaktan çıkar. Gündelik hayatın parçası olur. ALKÜ’nün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri’nde kamu kategorisi Türkiye üçüncülüğünü kazanması tesadüf değildir. Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri’nde “Sürdürülebilir Geçişi Destekleme” kategorisinin Türkiye ulusal kazananı olması ve Avrupa’nın en başarılı üç projesi arasına girmesi de öyle. Ödüller değerlidir. Fakat daha değerli olan, uygulanabilir bir model bırakmaktır.

Bu noktada başta ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan olmak üzere, projeye irade koyan üniversite yönetimini takdir ediyorum. Akademik kadronun bilgisi, idari personelin emeği, Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Genel Koordinatörlüğünün takibi ve teknik ekiplerin sahadaki kararlılığı bu sonucun gerçek mimarlarıdır. Çünkü böyle projeler yalnızca panellerle kurulmaz. Vizyonla kurulur. Sabırla büyür. Kurumsal sahiplenmeyle kalıcı olur.

ALKÜ bugün güneşten elektrik üretiyor. Fakat Türkiye için çok daha değerli bir şey de üretiyor: Kamu yönetiminde dönüşüm cesareti.

Geleceğin üniversitesi yalnızca diploma veren üniversite değildir. Kendi enerjisini yöneten, karbonunu ölçen, atığını dönüştüren ve topluma örnek olan üniversitedir.

Yeşil dönüşüm için artık yeni sloganlara ihtiyacımız yok. İşleyen modellere ihtiyacımız var.

ALKÜ o modellerden birini kurdu.

Şimdi sıra, Türkiye’nin bunu çoğaltmasında.