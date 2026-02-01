  • İSTANBUL
Kobi Yeşil dönüşüm için büyük destek!
Kobi

Yeşil dönüşüm için büyük destek!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeşil dönüşüm için büyük destek!

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen SoGreen Programı kapsamında yeşil dönüşüm projeleri için işletmelere yaklaşık 250 milyon lira faizsiz kredi desteği sağlayacak.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda işletmelere yönelik yeni bir finansman hamlesine hazırlanıyor. (ORAN) Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, yeşil dönüşüm için işletmelere yaklaşık 250 milyon lira faizsiz kredi desteği verileceğini söyledi.

 

Yerel işletmelerde yeşil dönüşüm

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası işbirliğinde hazırlanan "SoGreen Geri Ödemeli Finansman Programı" kapsamında yerel işletmelerde yeşil dönüşüm için çalışma başlatıldı.

 

Program kapsamında yeşil dönüşüme katkı sağlamak amacıyla işletmelere düşük karbon emisyonu, verimlilik, geri dönüşüm gibi konularda kullanılması amacıyla kredi desteği imkanı sunuluyor.

 

ORAN, bu kapsamda programın ilk fazı olan SoGreen Hızlandırıcı Hibe Destek Programı ile geçen yıl sonunda 21 projeye 35 milyon lira destekle yaklaşık 55 milyon liranın üzerinde kaynağı harekete geçirdi.

 

İkinci faz olan SoGreen Geri Ödemeli Finansman Programı ile de bu yıl yaklaşık 250 milyon lira ilave kaynak yeşil çözüm sunan projelere aktarılacak.

 

ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker; Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta faaliyet gösterdiklerini belirtti.

 

Anadolu’nun kalkınması için büyük destek

Anadolu'nun kalkınması için birçok sektöre destek verdiklerini vurgulayan Şeker, AR-GE faaliyetlerini desteklediklerini, bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel, turistik ve teknolojik kalkınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

 

Şeker, kalkınmanın yanında çevreci projelere de destek verdiklerini bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası işbirliğinde "SoGreen" programının hazırlandığını dile getirdi.

 

35 milyon lira destek sağlandı

Proje hakkında bilgi veren Şeker, şunları kaydetti:

"Sanayi Bakanlığı ve Dünya Bankası işbirliği ile yerelde ajansımız tarafından uygulanan Sosyal Kapsayıcı Dönüşüm, kısa adıyla SoGreen programını yıl sonunda tamamladık. 21 proje ile şu anda yolumuza devam ediyoruz. Bu projeler vasıtasıyla yerelde yeşil dönüşümü destekleyen, ilk aşamada küçük, orta ve mikro ölçekli işletmeler ile kooperatifler için çağrı başlattık. Bu çağrımız 21 yeni projeyle sonuçlandı. Projelerimize yaklaşık 35 milyon lira hibe desteği sağladık. Bunların arasında kadın işletmeler var, kooperatiflerimiz var. Bu projelerle inşallah bölgemizde yeşil dönüşümü, atık dönüşümünü, endüstriyel simbiyozu (ortak yaşam) desteklemiş olacağız. Toplam kaynak olarak harekete geçirdiğimiz tutar ise 55 milyon liranın üzerinde."

Şimdi aynı program kapsamında 2026 yılının ilk çeyreğinde ise orta ölçekli KOBİ'lere yönelik bir geri ödemeli finansman programı tasarladıklarını anlatan Şeker, "Bakanlığımızın oluruyla 250 milyon liranın üzerinde bir programa çıkacağız. Firmalarımızın yine yeşil çözüm üreten projelerine faizsiz kredi desteği sunacağız." dedi.

