Değerli metalleri altüst eden sebep Warsh etkisi!
Fed’in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler, Trump’ın Fed başkanlığına Warsh'ı aday göstermesi ve artan jeopolitik riskler, emtia piyasalarında sert dalgalanmalara yol açarken gümüşte tarihi düşüş, petrolde ise yükseliş yaşandı. Emtia piyasalarında tamamlanan haftada ABD’de hükümetin yeniden kapanma ihtimalinin gündemde kalması, jeopolitik riskler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh’ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına yönelik beklentiler, fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.