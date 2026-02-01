Değerli metalleri altüst eden sebep Warsh etkisi!

Bu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı, tamamlanan haftada 5 bin 598 doları görerek rekor tazelerken, haftanın son iki işlem gününde hızlanan satışlarla 4 bin 841 dolardan kapanış yaptı. Gümüşün ons fiyatı da altına paralel şekilde jeopolitik ve siyasi endişelerin etkisiyle hafta başında değer kazanırken, 121 dolarla rekor tazeledi. Perşembe günü rekor seviyelere ulaşan gümüş, gördüğü rekor seviyenin ardından sert bir satış dalgasına girdi. Gümüş, 30 Ocak'ta bir günde yüzde 30’a varan kayıpla tarihindeki en kötü ikinci düşüşünü yaşayarak 82,1 dolar seviyesine inerken, gün içinde 72,43 dolara kadar geriledi. Analistler, Trump’ın Fed’e şahin bir isim atayacağı endişesiyle doların güçlenmesinin ve yüksek fiyatların tetiklediği kar satışlarının bu hareketi hızlandırdığını belirtti. Buna karşın gümüş, ocak ayını yaklaşık yüzde 17 kazançla kapatarak yükseliş trendini korudu. Platinin ons fiyatı da altın ve gümüşe paralel değer kaybederken, paladyumun ons fiyatı da düşüşe eşlik etti. Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar platinde yüzde 21,6, gümüşte yüzde 17, paladyumda yüzde 15,5 ve altında yüzde 2 değer kaybetti.