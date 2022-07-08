Yeşil çay ile saç durulama: Saç dökülmesini önlüyor! Yeşil çay saça nasıl uygulanır? Faydaları

Yeşil çay vitamin, mineral, amino asit ve antioksidan açısından zengindir. Bu bileşenler saç sağlığı için önemli bir yere sahiptir. Özellikle C ve E vitamini içeriği ile saçın ihtiyaç duyduğu vitaminler yeşil çay ile karşılanır. Bu da saç ve köklerinin beslenmesini ve güçlenmesini sağlar.

Yeşil çay saçların aha hızlı uzamasını sağlıyor

Birçok kişi yavaş uzayan saçlarından şikayet eder. Ne kadar çok bakım uygulasa da saç uzama hızında istediği ivmeyi yakalayamaz. Yeşil çayın içerisinde bulunan polifenol maddesi, saçların daha hızlı uzamasına destek oluyor. Saç köklerini besleyip destekleyen yeşil çay, saçların hem hızlı hem de sağlıklı uzamasını sağlıyor.

Saça yeşil çaylı tarif

İki üç poşet çayı saçınızın uzunluğuna göre bir-iki bardak sıcak suda bekletin. Soğuduğunda, bunu kafa derinize ve saçınıza hafifçe masaj yaparak dökün. Bir saat sonra soğuk suyla durulayın. Saçınızı yıkadıktan sonra durulamak için soğuk, taze demlenmiş yeşil çay kullanın. 10 dakika bekletin ve ardından soğuk su ile durulayın. Bunu birkaç ay boyunca haftada 2 veya 3 kez yapın. Ayrıca, güçlü ve güzel saçlar elde etmek için günde 2 ila 3 bardak yeşil çay için.

Yeşil Çayın Saça Faydaları

Saç, kişilerin dış görünüşü üzerinde büyük bir öneme sahiptir. Kadınlar da erkekler de daha canlı, güçlü ve sağlıklı saçlara kavuşmak ister.

İşte yeşil çayın saça faydaları

Stres, dış etkenler ya da genetik sebeplerden dolayı kişilerde saç dökülmesi meydana gelebilir. Yeşil çay ise saç bakımı için kullanıldığında dökülmeleri durdurabilir.

Farklı işlemlere maruz kalan ve yıpranan saçları onarmada yardımcı olur.

Yeni saç çıkarmada etkili olur.

Saç kırıklarını onarır.

Saç derisinde meydana gelen pullanma ve kaşıntıya iyi gelir.

Kepek ile savaşır.

Saçın daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olur.

Saçın daha sağlıklı uzamasını sağlar.

Saç sağlığınız için sofranızdan eksik etmeyin!

Sofranızdan eksik etmeyin! Saç dökülmesini şıp diye kesiyor

İşte o besinler

1. Ispanak Bu lezzetli yeşil sebze, güçsüz ve özellikle aşırı dökülen saçları güçlendirmek için en iyi gıdalardan biridir. Demir, beta-karoten ve C vitamini sağlar, bunların hepsi sağlıklı saç uzaması için gereklidir.

Ayrıca, az miktarda aminoasit sağlar, bu da saç foliküllerini güçlendirir ve liflerin güçlü ve parlak olmasını sağlar.

2. Mercimek Mercimek, en eksiksiz baklalardan birisidir. Vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamak için oldukça önerilen bir tamamlayıcıdır. Saçınız için iyi olan biyotin ve proteinleri sağlar. Sadece saç dökülmesini önlemek ile kalmaz, aynı zamanda güçsüzleşmeyi ve kırılmayı da engeller. Mercimek aynı zamanda harika bir demir kaynağıdır, anemi gibi durumlardaki saç kayıplarını kontrol etmeyi destekler.

3.Yulaf Ezmesi Yulafın beslenmede çok önemli bir yeri vardır. Bu sadece, içerdiği lif sebebiyle sindirimi desteklediği için değil, aynı zamanda B vitamini ve mineralleri bolca içermesindendir. Bu besinler saç liflerini güçlendirir ve saç dökülmesi ile savaşır. Yulaftaki aminoasitler saç foliküllerini güçlendirir, güçlü ve sağlıklı saç uzamasını destekler.

4. Yağlı Balık Somon, tuna ve yağlı balıkların diğer türleri saç sağlığına iyi gelen omega-3 yağ asitlerini ve yüksek değerdeki proteinleri içerir. Haftada en az 2 kez balık tüketmek, saç derisindeki doğal yağların kayıplarını önler ve uzamayı destekler. Bazı türler selenyum içerir, bu da saç dökülmesini kontrol etmek için anahtar niteliğindedir. Yağlı balıkta aynı zamanda antioksidan da bulunur. Bunlar, serbest radikaller ile savaşır ve saç köklerinin zayıflamasını azaltır. Bu yazımızı da okumak isteyebilirsiniz: Balık Yağının 5 Erdemi

5. Yumurta Yumurta, saç sağlığı için en önerilen gıdalardan biridir. Saç maskesinde yumurta kullanmanın birçok faydası olsa da, basitçe tüketerek de faydalarını görebilirsiniz. Yüksek değerli proteinleri güçlü ve parlak saç liflerinin oluşmasını destekler. Ayrıca, içindeki besinler saç foliküllerinin hasarını onarır, kuruluğu v

ve aşırı dökülmeyi önler. Kompleks B vitamini açısından da çok zengindir.