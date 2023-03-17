Yeşil ayran tercih ediliyor! Merak edilen yanıt: Hem lezzet hem sağlık fışkırıyor, en derin yağların incelten tarif

Yeşil ayran; protein ve kalsiyum açısından zengin olup, tokluk hissini artırarak kilo vermeye yardımcı olur. Bel ve göbek bölgesindeki yağların yakılmasını hızlandırır. Bağışıklık sistemini güçlendirip, tüm hastalıklara karşı dirençli olmanızı sağlar.

Yeşil ayran renginden de anlaşılacağı gibi tam bir C vitamini deposudur. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve çok güçlü bir antioksidandır. Hem bizi kansere karşı korur hemde tüm hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlar.

Kalsiyum bakımından da oldukça zengin olan bu içecek tokluk hissini arttırarak kilo vermeye yardımcı olur. Özellikle de bel ve göbek çevresindeki yağların yakılmasını hızlandırır.

Yeşil ayran yalnız kilo vermek isteyenlerin değil, sporcuların ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin de zevkle tüketebileceği alternatif bir içecektir.

PEKİ YEŞİL AYRAN NASIL YAPILIR? İŞTE MALZEMELER...

YEŞİL AYRAN TARİFİ:

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Malzemeler:

1 su bardağı light yoğurt

1 tatlı kaşığı ince kıyılmış dereotu

1 yemek kaşığı taze nane

1 tatlı kaşığı rezene

1 küçük boy doğranmış salatalık

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blender’a atın. Karıştırdıktan sonra servis edebilirsiniz.