Yeryüzü mescid oldu! Ümmet camilere sığmadı

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Dünyanın değişik kıtalarındaki Müslümanlar, Ramazan Bayramı’na erişmenin sevincini secdelere vararak yaşadı. Mevcudiyetimizin nişanesi Kâbe başta olmak üzere, Asya’dan Avrupa’ya, Avustralya’dan Amerika ve Afrika’ya kadar milyarlarca mümin bayram namazını vahdet şuuru içerisinde eda etti. Ümmetin niyazlarının arşı alaya yükseldiği namaz sonrası mazlum coğrafyalardaki zulmün bitmesi için dualar edildi.

Milyarlarca Müslüman, Ramazan Bayramı’nın ilk günü ‘Bayram Namazı’nı eda etmek için camilere akın etti. Ramazan ayı boyunca nefislerini ve benliklerini Allah rızası için kısıtlayan müminler, ebedi kurtuluşa ermiş olmanın ümidiyle namazlarını eda etti. İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Kayseri, Konya, Ağrı ve Samsun başta olmak üzere 81 ilimizin tamamında camiler doldu taştı.

Sokaklar, caddeler ve meydanlar da doldu

Camileri dolduran milyonlarca Müslüman ebedi kurtuluşa ermek için ellerini semaya açarak vahdet şuuruyla dua ve niyazda bulundu. Sokakları, kaldırımları, meydanları da dolduran Müslümanlar; bayram coşkusunu yaşayamayan ümmetin mazlum coğrafyalarındakiler için gözyaşları içinde “Ya Rabbi, bizlere İslam şuuru ver, birlik, dirlik ve beraberlik nasip et” diye yakardılar.

Çamlıca Camii’nde ilk bayram namazı

Milyonlarca Müslüman, İstanbul Büyük Çamlıca Camii başta olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki camilere koşarak bayram namazı kıldı. Büyük Çamlıca Camii’nde ilk bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra binlerce kişinin bayram namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camii’nde coşku zirvedeydi. Müminler bayramlaşarak birlik beraberlik görüntüsü verdi.

Ramazan bayramında ümmet kıyamdaydı

Almanya, İsveç, İsviçre, Fransa, İngiltere, Avustralya, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Bosna-Hersek, Rusya ve Arnavutluk başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde camilere sığmayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı coşkusunu sokaklara taşarak yaşadı. Moskova Merkez Camii’ne sığmayan Müslümanların dışarıdaki görüntüsü yürekleri hoplattı…

Iraklı Müslümanlar camilere akın etti

Afganistan’da halk, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazını kılmak için camileri doldurdu. Son dönemde hemen hemen her gün terör olaylarının yaşandığı ülkede, Ramazan Bayramı dolayısıyla halk, sabah erken saatlerde başkent Kabil olmak üzere pek çok bölgede camilere akın etti. Halk, kuzeydeki Mezar-ı Şerif kentindeki Ravza-i Şerif Camii’nde bayram namazını kıldı. Libya’daki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını başkent Trablus’taki Şehitler Meydanı’nda kıldı. Irak’taki Müslümanlar ise bayram namazını Bağdat’ta Abdülkadir Geylani Camii, Süleymaniye’deki Darul Selam Camii’nde kıldı. Kerkük’teki Müslümanlar da, Ramazan Bayramı namazını kentin en büyük camisi olan Büyük Nur Camii’nde kıldı. Endonezya, Malezya, Hindistan, Pakistan ve İran gibi kalabalık ülkelerde milyarlarca Müslüman büyük bir coşkuyla bayram namazlarını kıldı.

Müslümanlar bayramlaştı

Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve diğer Türki Cumhuriyetlerde de kardeşlerimiz Ramazan Bayramı namazını kılmak için heyecanla hazırlandı. Türk ve Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Almanya’da, Diyanet Vakfı’nın camileri başta olmak üzere bütün camiler Müslümanlarla şenlendi. Almanya’nın başkenti Berlin’de Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. Berlin’de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Şehitlik Camii’nde çok sayıda Müslüman’ın katılımıyla bayram namazının ardından bayramlaşma gerçekleştirildi. İsveç’in başkenti Stockholm’de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camii’nde bayram namazını kıldı. İsviçre’nin Cenevre kentinde yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazında bir araya geldi. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı bayram namazının ardından dünyanın farklı ülkelerinden Müslümanlar bayramlaştı. Fransa, İngiltere ve daha birçok Avrupa ülkesinde de Müslümanlar bayram namazlarını büyük bir heyecan eşliğinde kıldı. Amerika’da da Müslümanlar camilere akın ederek, af ve mağfiret için el kaldırdı.

Yer bulamayanlar avluda kıldı

Avustralya’da yaşayan Müslümanlar ülke genelindeki 200’den fazla cami ve mescitte bir araya gelerek bayramı namazını kıldı. Çocuklarıyla camilere akın eden farklı etnik kökenlerden Avustralyalı Müslümanlar, önce sabah namazını kıldı, ardından bayram sohbetini dinledi.. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Müslümanlar Ramazan Bayramı namazını Tiflis Cuma Camii’nde kıldı. Kalabalık dolayısıyla camide yer bulamayan yüzlerce Müslüman namazını dışarıda yere serdikleri seccadeler üzerinde kıldı.

Rusya’da Müslümanlar caddelerde saf tuttu

Yaklaşık 20 milyon Müslüman'ın yaşadığı Rusya’nın başkenti Moskova’da ise Merkez Camii’nde Ramazan Bayramı namazı kılındı. Camiye sığmayan yüzbinlerce Müslüman, caddelerde saf tuttu. Cami etrafındaki cadde ve sokaklar ibadet için özel olarak trafiğe kapatıldığı Saint Petersburg kentinde de aynı heyecan vardı. Şehirde bulunan Kuarter Camii’ne gelen Müslümanlar, bayram namazını huşu içerisinde eda etti.

Balkan ülkelerinde camiler doldu taştı

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb ile aynı ismi taşıyan camide toplanan binlerce Müslüman bayram namazını eda etti. Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic’in kıldırdığı namazın ardından dualar edildi, Kur’an-ı Kerim okundu. Balkanlar’ın en küçük ülkesi olarak bilinen Karadağ’da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı. Başkent Podgorica’daki Osmanagic Camii başta olmak üzere ülke genelindeki 130 camide bayram namazı kılındı. Kosova’nın başkenti Priştine’deki Müslümanlar bayram namazı için tarihi Fatih Sultan Mehmet Camii’ne akın etti.

Bayram namazının en yoğun hissedildiği ülkelerden biri Arnavutluk oldu. Başkent Tiran’da bayram namazı, İskender Bey Meydanı’nda kılındı. Ramazan Bayramı, ülkenin diğer şehirlerinde de coşkuyla karşılandı. Bayram coşkusunun sabahın ilk saatlerinden itibaren hissedildiği Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki tarihi Mustafa Paşa Camii, bayram namazı için gelen müminlerle dolup taştı.