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Yeryüzü Doktorlarının, Gazzelilere desteği devam ediyor

Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:48:15 -
Yeryüzü Doktorlarının, Gazzelilere desteği devam ediyor

GAZZE (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi Filistinlilere yönelik yürüttüğü insani yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği Gazze Programları Koordinatörü Bilal ed-Dureyvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de insani yardımlara devam edildiğini, son olarak ihtiyaç sahipleri ile İsrail askerleri tarafından yaralanan gazilere gıda kolisi dağıtıldığını belirtti.

Ramazan ayında temel gıda maddelerinin bulunduğu 400 gıda kolisinin bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Dureyvi, dağıtım işleminin geçen hafta tamamlandığını söyledi.

Dureyvi, Yeryüzü Doktorlarının Gazze'de her yıl kurban kesimi gibi çeşitli insani ve tıbbi projeler yürüttüğünü de hatırlattı.

Daha önce de Gazze hastanelerine tıbbi ekipman desteği sağlandığını belirten Dureyvi, ayrıca gönüllü doktorların bu hastanelerde halka sağlık hizmeti sunduğunu kaydetti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. 13 yıldır abluka altındaki Gazze halkı, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.

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