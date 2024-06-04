Yeryüzü Çocukları Derneği, Boğaziçi Üniversitesi'nde "Kriz Bölgelerinde Çocuk Olmak" Çalıştayını Düzenledi

Çalıştay, kriz bölgelerinde yaşayan çocukların karşılaştığı zorlukları anlamak, çocuk haklarını korumak için etkili stratejiler geliştirmek ve bu çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlendi. Etkinlik, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve aktivistlerin katılımıyla gerçekleşti.

"Kriz Bölgelerinde Çocuk Olmak" çalıştayı, kriz bölgelerindeki çocukların haklarına ve refahına yönelik farkındalığı artırmak ve politika yapıcıları, STK'lar ve toplumun diğer paydaşları arasında işbirliğini teşvik etmek için önemli bir adımdır.

Yeryüzü Çocukları Derneği Başkanı Sümeyye Altun, çalıştay hakkında şunları söyledi: "Kriz bölgelerindeki çocuklar, savaşlar, doğal afetler ve diğer acil durumlar nedeniyle birçok tehlike ile karşı karşıyadır. Bu çalıştayın, kriz bölgelerindeki çocukların haklarını korumak ve yaşamlarını iyileştirmek için önemli bir adım olmasını istiyoruz."

Çalıştay boyunca, katılımcılar kriz bölgelerinde çocukların maruz kaldığı sorunları tartıştılar ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirdiler. Ayrıca, kriz bölgelerindeki çocukların eğitim, sağlık, güvenlik ve psikososyal destek gibi temel ihtiyaçlarına odaklanan çalışmaların paylaşıldığı panel ve oturumlar düzenlendi. Çeşitli konularda atölyeler yapıldı.

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Dört oturumdan oluşan çalıştayın ilk oturumunda Araştımacı-Yazar Ahmet Faruk Asa, Araştırmacı-Yazar Zahide Tuba Kor ve Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz “Savaş ve Çocuk” konulu sunumlarını gerçekleştirdi. İkinci oturumda Araştırmacı-Yazar Elif Nuran Özgün, Dr. Aslıhan Nişancı ve Av. Betül Zağlı Topal “Göç ve Çocuk” konulu sunumlarını gerçekleştirdi. Üçüncü oturumda Uzman Klinik Psikolog Huriye Tak, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara ve Ayşe Hümeyra Karayel “Afet ve Çocuk” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler. Dördüncü oturumda Gazeteci-Yazar Samet Doğan, Yönetmen Tülay Gökçimen ve YEÇED Başkan Yardımcısı Merve Özdenler “Kriz ve Afet Bölgelerinde Çalışmak” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumların ardından çeşitli atölyeler düzenlendi. İlk atölye YEÇED Çocuk Meclisi temsilcilerinin kendilerini ifade ettiği ve haklarını aradığı “Çocuk Meclisi Paneli” atölyesiydi. İkinci atölyede YEÇED Tanıtım-Medya sorumlusu Burak Çetik “Dijital Savunuculuk Nasıl Yapılır?” sorusuna cevap vermeye çalıştı. Üçüncü atölyede YEÇED avukatlarından Sümeyye Gökçe “Vaka Çalışmalarıyla Çocuk Hakları” konusunu ele aldı. Dördüncü atölyede Psikolog Saadet Taşyürek Demirel “Hayatın Boncukları” başlıklı bir sanat çalışması sergiledi. Beşinci ve son atölyede “Filistinli Aktivist Öğrenciler” Filistin’i düşünmek üzerine tecrübelerini paylaştı. Programların sonunda katılımcılara sertifikalar verildi.