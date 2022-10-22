Yerli turistlerden 19.7 milyarlık seyahat harcaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ikinci çeyrekte yurt içinde 9 milyon 846 bin kişi seyahat etti. Bu kişilerin bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı 2021’in aynı çeyreğine kıyasla yüzde 7.3 artarak 11 milyon 411 bine vardı. İkinci çeyrekte seyahate çıkanlar 74 milyon 231 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6.5, ortalama harcama da bin 727 lira oldu.

Ulaştırma başı çekiyor

Yerli turistler tarafından yurt içinde yapılan seyahat harcamalarının tutarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83.8 artarak 19 milyar 707 milyon 895 bin liraya ulaştı.

Bu tutarın yüzde 91.8’ini 18 milyar 92 milyon 639 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 8.2’sini ise 1 milyar 615 milyon 256 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu. Toplam harcamalarda en fazla payı yüzde 37’yle ‘ulaştırma’ elde etti. Onu yüzde 26.8’yle ‘yeme ve içme’, yüzde 10.4’le ‘konaklama’ takip etti. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise ‘ulaştırma’da yüzde 146, ‘yeme ve içme’de yüzde 70.5, ‘konaklama’da yüzde 15 artış görüldü.

Yakınları ziyaret ilk sırada

Seyahate çıkış amaçlarında ilk sırayı yüzde 63.6’yla ‘yakınları ziyaret’ yer aldı. İkinci yüzde 26.7’yle ‘gezi, eğlence, tatil’, üçüncü yüzde 3.4’le ‘sağlık’ oldu.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 56 milyon 295 bin geceleme sayısıyla en çok ‘arkadaş veya akraba evinde’ kaldı. Onu 6 milyon 222 bin gecelemeyle ‘kendi evi’, 5 milyon 951 bin gecelemeyle ‘otel’ izledi.