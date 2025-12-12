Yerlikaya’dan operasyon tablosu! Uyuşturucuya darbe üstüne darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde iki haftadır süren uyuşturucu karşıtı operasyonlarda toplam 345 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bu kişilerden 110’unun tutuklandığını belirten Yerlikaya, 59 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerleriyle ilgili süreçlerin sürdüğünü ifade etti. Operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonu ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle Antalya’dan İstanbul’a, Diyarbakır’dan Ankara’ya kadar geniş bir alanda 2 bin 430 ekip ve 6 bin 75 personel görev aldı. Analiz ve takip timleriyle yürütülen operasyonlar, uyuşturucu ağlarını sarsan sonuçlar ortaya koydu.

Uyuşturucunun insanlık için büyük bir tehdit olduğunu vurgulayan güvenlik kaynakları, gençlerin hayatını karartan bu şebekelerle mücadelenin aynı kararlılıkla süreceğini belirtti.