  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Yerlikaya’dan operasyon tablosu! Uyuşturucuya darbe üstüne darbe
Gündem

Yerlikaya’dan operasyon tablosu! Uyuşturucuya darbe üstüne darbe

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde iki haftadır süren uyuşturucu karşıtı operasyonlarda toplam 345 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde iki haftadır süren uyuşturucu karşıtı operasyonlarda toplam 345 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bu kişilerden 110’unun tutuklandığını belirten Yerlikaya, 59 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerleriyle ilgili süreçlerin sürdüğünü ifade etti. Operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonu ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle Antalya’dan İstanbul’a, Diyarbakır’dan Ankara’ya kadar geniş bir alanda 2 bin 430 ekip ve 6 bin 75 personel görev aldı. Analiz ve takip timleriyle yürütülen operasyonlar, uyuşturucu ağlarını sarsan sonuçlar ortaya koydu.

Uyuşturucunun insanlık için büyük bir tehdit olduğunu vurgulayan güvenlik kaynakları, gençlerin hayatını karartan bu şebekelerle mücadelenin aynı kararlılıkla süreceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 72 ilde 970 zehir taciri yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 72 ilde 970 zehir taciri yakalandı

Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 72 ilde 970 zehir taciri yakalandı

Bakan Yerlikaya'dan Antalya açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan Antalya açıklaması

Gündem

Bakan Yerlikaya'dan Antalya açıklaması

Yerlikaya’dan sert mesaj! 52 ilde eş zamanlı baskınlarda suç örgütlerine darbe indirildi!
Yerlikaya’dan sert mesaj! 52 ilde eş zamanlı baskınlarda suç örgütlerine darbe indirildi!

Gündem

Yerlikaya’dan sert mesaj! 52 ilde eş zamanlı baskınlarda suç örgütlerine darbe indirildi!

Bakan Yerlikaya’dan kritik operasyon açıklaması! DEAŞ'a finans akışı böyle kesildi!
Bakan Yerlikaya’dan kritik operasyon açıklaması! DEAŞ'a finans akışı böyle kesildi!

Gündem

Bakan Yerlikaya’dan kritik operasyon açıklaması! DEAŞ'a finans akışı böyle kesildi!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23