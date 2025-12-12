ABD'den Maduro'nun aile üyelerine yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşi Cilia Flores’in 3 yeğeni, Maduro’ya bağlı bir iş insanı ve Venezuela petrol sektöründe faaliyet gösteren 6 nakliye şirketini yaptırım listesine ekledi. Yaptırımların, Maduro yönetimini ve petrol sektöründe kaçakçılık yapanları hedef aldığı belirtildi.
ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve çevresine yönelik baskısını artırıyor. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni yaptırımlarla Maduro'nun yönetimi ile Venezuela petrol sektöründe yaptırımlardan kaçanların hedef alındığı belirtildi.
MADURO'NUN ÇEVRESİNE VE PETROL SEKTÖRÜNE KAPSAMLI YAPTIRIM
Açıklamaya göre, yaptırım listesine eklenen kilit isim ve kurumlar şunlar:
-
Maduro'nun Yakın Çevresi: Maduro'nun eşi Cilia Flores'in 3 yeğeni ve Maduro ile bağlantılı bir iş insanı.
-
Nakliye Şirketleri: Venezuela petrol sektöründe faaliyet gösteren 6 nakliye şirketi ve 6 gemi.
Yaptırım listesine alınan gemilerin, "aldatıcı ve güvenli olmayan nakliye uygulamalarında bulunduğu" ve "narko-terörist rejime" finansal kaynak sağlamaya devam ettiği öne sürüldü.
MADURO AİLESİNİN UYUŞTURUCU GEÇMİŞİ GÜNDEMDE
Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanan kişilerin geçmişteki yasal süreçlerini de hatırlattı:
-
Kokain Davası: Flores'in 2 yeğeni, 2015'te yüzlerce kilogram kokaini ABD'ye taşımak amacıyla Haiti'de gözaltına alınmış ve 2016'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla hüküm giymişti. Ancak bu kişiler, Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından 2022'de affedilmişti.
-
Üçüncü Yeğen: Yaptırım uygulanan üçüncü yeğenin ise Venezuela'nın ulusal haznedarı ve devlet petrol şirketi PDVSA'nın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı ve daha önce 2017'de yaptırıma tabi tutulduğu, ancak 2022'de listeden çıkarıldığı belirtildi.
Yeni yaptırımlarla ABD'nin, Maduro'nun petrol gelirlerini kısıtlama çabalarını sürdürdüğü görülüyor.
Gündem
Petro’dan Maduro’ya dikkat çeken çıkış! Venezuela için “geçiş hükümeti” çağrısı gündemi salladı!