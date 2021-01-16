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Dünya Yerlikaya’dan 'kar yağışı' paylaşımı: Yeter ki yağsın!
Dünya

Yerlikaya’dan 'kar yağışı' paylaşımı: Yeter ki yağsın!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla kar yağışına karşı hazır olunduğu belirten bir paylaşımda bulundu

Yeniakit Publisher
2021-01-16 23:47:00 -
Yerlikaya’dan 'kar yağışı' paylaşımı: Yeter ki yağsın!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımla kar yağışına karşı hazır olunduğunu duyurdu.

Vali Yerlikaya, gün içerisinde kar yağışının etkili olduğu anlardan bir görüntüyle yaptığı paylaşımında, “Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4 bin 79 kilometre yol ağında; 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 kurtarıcı, 2 rotatif 60 bin ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında. Bölge Müdürümüz, "Yeter ki #kar yağsın, biz hazırız" diyor” ifadelerini kullandı.

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