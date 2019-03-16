Yerli yazılımla dünyaya açılıyor İstanbul Havalimanı’nın 72 bilişim sisteminden en kritik olanlarında Türkiye’nin bilgisayar üretiminde ilk ‘Yerli Malı’ belgesine sahip Technopc'un imzası yer alıyor.

İstanbul Havalimanı’nın 72 bilişim sisteminden en kritik olanlarında Türkiye’nin bilgisayar üretiminde ilk ‘Yerli Malı’ belgesine sahip Technopc ile işbirliği yaptıklarını belirten IGA CIO’su ve IGA Bilişim Genel Müdürü Ersin İnankul, “Geliştirdiğimiz teknolojilerle dünyanın başka yerlerindeki başka havalimanlarına hizmet götürmek istiyoruz. Technopc, istediğimiz dizaynda istediğimiz çözümleri üretebileceğimiz, kendini ispatlamış bir firma” dedi. İnankul, Technopc ile masaüstünde yapılan işbirliğinin mobilde de devam edeceğini söyledi.

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