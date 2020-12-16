Yerli yatırımcının BİST’e ilgisi devam ediyor
Geçen ay son 11 yılın en iyi performansını sergileyen Borsa İstanbul’da (BİST) yerli yatırımcı sayısı bin 657 artarak 1 milyon 867 bin 221’i buldu.
Yerli yatırımcının portföy değeri 339.8 milyar lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Ekonomide yeni dönem’ söylemiyle beraber BİST’e ilginin arttığını söyledi. Kasımda yerli yatırımcının portföy değeri yaklaşık 16 milyar 230 milyon lira artmıştı. 185 milyar liraya varan yerli gerçek yatırımcı portföy değeri de son 8 aydır rekor tazelemiş oldu.