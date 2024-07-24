Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları 3.7 trilyon liraya ulaştı
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB), 2024 yılı Haziran ayı “Finansal Piyasa Özet Verileri”ne göre bu yılın ilk yarısında yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları yüzde 42,3 artışla 3 trilyon 699 milyar liraya yükseldi.
Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarındaki artış yıllık bazda ise yüzde 91,1 oranında gerçekleşti. 2023 sonunda 22 trilyon 608 milyar lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları ise 6 ayda yüzde 15,4 büyüyerek 26 trilyon 9 milyar liraya yükseldi.