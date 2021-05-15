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Gündem Yerli VLP aşısından müjdeli haber!
Gündem

Yerli VLP aşısından müjdeli haber!

Koronaya karşı yerli imkanlarla geliştirilen virüs benzeri parçacıklara dayalı VLP aşısının Faz-2 çalışmaları, haziranda 360 gönüllüyle başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 07:36:00 -
Yerli VLP aşısından müjdeli haber!

Koronavirüse karşı yerli imkanlarla geliştirilen virüs benzeri parçacıklara dayalı VLP aşısında bir adım daha geride kaldı. VLP aşısında tamamlanan Faz-1 çalışmasının sonuçları yüzleri güldürdü. VLP aşısına ilişkin çalışmalar, 26 Nisan’da Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlamış ve 38 gönüllü üzerinde Faz-1 uygulaması gerçekleştirilmişti. Yapılan ilk değerlendirmelerde aşının güvenirliğinin olumlu olduğu ifade edildi.

Altı ay takip edilecek

Faz-1 çalışmalarında aşının güvenliği test edilirken bağışıklıkla ilgili testlerin de gönüllüler üzerinde gerçekleştiği öğrenildi. Gönüllüler üzerinde ilk aşamada olumsuz bir yan etki görülmediği, bağışıklık ile ilgili çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Bu çalışmaların 6 ay süreyle takip edilecek.

360 gönüllü olacak

Aşıda Faz-2 çalışmalarının bayramdan sonra başlamasının planlandığı öğrenildi. Faz-2’ye Sağlık Bakanlığı’nın onay vermesi halinde çalışmalar hızla başlayacak. Sürecin haziran başını bulması bekleniyor. Faz-2 kapsamında 360 gönüllü üzerinde deneme yapılacak. Bu fazda aşının aktif olup olmadığı, virüsün sistemi uyarıp uyarmadığı, koruyuculuğunun olup olmadığı daha fazla denek üzerinde incelenmiş olacak. Ağustos ayında ise Faz-3 çalışmalarına geçilmesi hedefleniyor.

Havuz oluşturuluyor

Aşının faz çalışmaları için gönüllü havuzu oluşturuluyor. 18 yaş üstünde olan, sağlık sorunları olmayan, Kovid geçirmemiş kişiler aşı olmak için gönüllü olabiliyor. Faz-2 çalışması için şu anda yeterli sayıda gönüllü bulunuyor. Fakat gönüllülerin Kovid olma ihtimaline karşı gönüllü olmak isteyenlerden gönüllü havuzu oluşturulduğu öğrenildi. Yapılan başvurular Faz-3 sürecinde de değerlendirilecek.

(Yenişafak)

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Yorumlar

Kmb

Çok geç değilmi dayı. Dünya aşılamayı bitiriyor neredeyse. Daha faz 2 demiyiz. Ana olsun. Bizim olsun yeterki
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Metin Uyulan

Maske Enflasyonundan sonra Aşı Enflasyonu yaşayacağız . 240 Milyon Aşı geliyormuş bizim Nüfus 84 milyon ben hariç herkese üç Aşı daha. Maşallah Aşı Festi yapacaksınız.
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