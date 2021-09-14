Turkcell’in Tekirdağ’da hayata geçirdiği Avrupa Veri Merkezi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katıldığı törenle hizmete açıldı. Bakanlık olarak tüm ulaşım modlarında olduğu gibi bilişim, iletişim ve haberleşme alanlarına da hep yerli ve milli yaklaşımları ön plana aldıklarını aktaran Karaismailoğlu, vatandaşların hayat standardını yükseltecek önemli projelere imza attıklarını anlattı.

5G’ye emin adımlarla ilerliyoruz

Karaismailoğlu, bilgi ve verinin öneminin her geçen gün arttığını, kurum ve ülkelerin gücüne güç kattığını belirterek, bu teknolojilerin başında 5G’nin geldiğini söyledi. Karaismailoğlu, 5G teknolojileri için yaptıkları planlarda yerli ve milli imkanları önceliklendirdiklerini belirterek, 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Verinin toplanması, işlenmesi ve katma değerli hizmetlere dönüştürülmesi kadar saklanmasının, yedeklenmesinin, her türlü afet ve siber saldırılardan korunmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, bu durumun kişisel ve ulusal güvenlik açısından da çok önemli olduğuna işaret etti.

‘Türkiye'nin verisi, Türkiye'de kalmalı’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, veri gizliliğinin önemine işaret ederek, bu meselenin artık uluslararası zeminde büyük önem taşıyan bir konu haline geldiğini söyledi. Tüm kurum ve kuruluşlarla verinin taşıdığı önemin farkında olduklarını belirten Karaismailoğlu, “Türkiye’nin verisi, Türkiye’de kalmalı’ görüşünden yola çıkarak kurumlarımızın yatırımlarını bu yaklaşımla yapması son derece önemlidir. Ülkemizin, vatandaşlarımızın, bu ülke için değer üreten işletmelerin verilerinin gizliliği için yerli veri merkezi yatırımları olmazsa olmazımızdır” dedi. Bilgi ve iletişim sektöründe, her türlü doğal afet ile fiziki ve siber saldırılara karşı verinin saklanmasının ve yedeklenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

Yerlilik oranı yüzde 75

“Bu anlamda Turkcell’in bugün açılışını yaptığımız Avrupa Veri Merkezi de güçlü ve yedekli bir teknoloji yatırımıdır. Veri merkezinin yerlilik oranının yüzde 75’lerde olması kıymetli bir gelişmedir. 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı şekilde tasarlanan ve inşa edilen veri merkezimiz, Ankara, İzmir ve Gebze veri merkezlerinin bilgi yedekliği ve güvenliği açısından son derece önemlidir.” Konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesen Karaismailoğlu, daha sonra veri merkezinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.