Yerli ve yabancı sektör temsilcileri "turizmi" tartışacak

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'dan dijital ortamda gerçekleştirilecek 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, dünya ve Türkiye turizminin önemli isimleri sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirecek.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Denizbank ana sponsorluğunda 26 Kasım'da düzenlenecek kongre, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Dünya ve Türkiye turizminden önemli aktörleri bir araya getirecek kongre, Antalya'dan canlı yayınla aktarılacak.

"Geleceğin turizmi, turizmin geleceği" ana temasıyla yapılacak kongrede, salgın gölgesinde turizmin mevcut durumu, kısa, orta ve uzun vadeli olası gelişmelerin sektöre yansımaları ele alınacak.

- "Pandemi, 2021'in belirleyicisi olacak"

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, kongrenin, seyahat endüstrisinin başta istihdam ve yatırım olmak üzere cari açığının kapatılması, döviz dengesinin kurulması gibi ekonominin can damarı olan konular ile bölgeler arasında dengenin kurulması ve sosyal değişimin hızlanmasında turizmin oynadığı rolü sergileyip önemini anlatmayı hedeflediğini söyledi.

Bu doğrultuda 10 yıldır turizm sektörünün paydaşlarını kongrede buluşturduklarını aktaran Yağcı, bu yıl salgın nedeniyle dijital ortamda bir araya geleceklerini dile getirdi.

Sektörün geçen yıl iyi bir sezon geçirdiğini, 2020'ye de çok iyi başladığını ancak Kovid-19 nedeniyle zor bir döneme girdiklerini anlatan Yağcı, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın tüm önemli destinasyonlarını da etkileyen salgın sorununun 2021'in de belirleyicisi olacağını belirtti.

Turizm sektörü stratejilerinin salgının gündemiyle yeniden ele alınacağına değinen Yağcı, şunları kaydetti:

"Salgının etkisinin ne zamana kadar süreceğinin ve ne yönde ilerleyeceğinin öngörüsü, turizm sektöründe stratejilerin çok planlı olarak ilerlemesini gerektiriyor. Misafir talep ve beklentileri değişiyor. Satış ve pazarlama stratejilerinin son gelişmeler ışığında yeniden planlanması, yeni pazarlar geliştirilmesi önem taşıyor. Bu açıdan gelişmelerin ışığında turizm ve seyahat endüstrisinde beklentilerin, sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulacağı kongre, son derece önemli."

- Önemli aktörler turizmi konuşacak

Kongrede, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Üst Yöneticisi Gloria Guevara Manzo, EasyJet Üst Yöneticisi Johan Lundgren, RTK Üst Yöneticisi Thomas Bösl, ANEX Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır'ın yanı sıra yerli ve yabancı konuklar turizmi her boyutuyla ele alacak.

Kongrede, "Salgın döneminde tur operatörlüğü ve acentacılığın durumu ve geleceği", "Ekonomik gelişmeler", "Rusya ve BDT ülkelerinde durum", "Türkiye turizminin durumu ve Akdeniz bölgesindeki rekabet", "İç turizm", "Uluslararası ilişkiler ve turizm", "Havacılık sektöründeki gelişmeler", "Turizme küresel bakış", "Salgın döneminde turist eğilimleri", "Turizm ve dijitalleşme", "Etkinliklerin turizme etkisi" ve "Konaklama sektöründe neler oluyor?" başlıklı konular tartışılacak.

Kongreyi, yurt içinden ve yurt dışından seyahat endüstrisinde yer alan turizmin tüm paydaşları ile finansman, danışmanlık, yatırım, işletme, yönetim ve tedarikçi firmaların üst düzey, karar verici temsilcileri "#resortkongresi twitter hesabı ve www.aktob.org.tr" hesabından canlı olarak izleyebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da kongreye katılması bekleniyor.