Yerli ve milli yazılımcılar burada yetişiyor

Eyüpsultan’da çocukları teknolojiyle tanıştırarak, yeni teknolojiler üretmeye teşvik edecek altyapı ve eğitim müfredatına sahip olan Robot Akademi, 12 kişilik sınıflarda öğrencilere hizmet veriyor. 10-18 yaş arası çocuklara kodlama, robotik ve tasarım derslerinin verildiği Robot Akademi, Eyüpsultan Belediyesi Simurg çatısı altında geleceğin yazılımcılarını yetiştiriyor.

Teknolojik gelişmeler yakın takipte

Robot Akademi’nin düzenleyeceği teknik geziler, teknoloji ve inovasyon fuarlarına öğrenciler ile katılım sağlanarak yapılan çalışmalar incelenerek tüm teknolojik gelişmeler yakından takip edilecek. Robot Akademi öğrencilerinin oluşturduğu projeler ile teknoloji ve inovasyon yarışmalarına başvurular yapılacak.

Robot Akademi’de yer alan atölyeler ise “Mbot ile Robotik Atölyesi, Oyun Programlama Atölyesi, Legolarla Robot Atölyesi, 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi, Arduino Atölyesi, Lise Yazılım Atölyesi” olarak sıralanıyor.