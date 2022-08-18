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Teknoloji Yerli ve milli yangın söndürme treni de geldi
Teknoloji

Yerli ve milli yangın söndürme treni de geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Yerli ve Milli yangın söndürme ve kurtarma treninin raylardaki yerini aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 15:11:00 -
Yerli ve milli yangın söndürme treni de geldi

YENİ AKİT  ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Yerli ve Milli yangın söndürme ve kurtarma treninin raylardaki yerini aldığını duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu, Eskişehir’de fabrikada üretilen Yerli ve Milli Yangın Söndürme ve Kurtarma Treni'nin TCDD Taşımacılık AŞ'ye teslimi için düzenle törenden fotoğrafların yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı; “Yerli Milli Yangın Söndürme ve Kurtarma Trenimiz hayırlı olsun! Raylı sistem araçlarına yaptığımız yatırımlarla demiryolu sektöründe ülkemizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz! turasasgm TÜRASAŞ, ESKİŞEHİR”

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