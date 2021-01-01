Yerli ve milli olarak TSK’ya teslim edildi İlk kez orada ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni yıl mesajları kapsamında yayınlanan video da KAPLAN STA araçları çöl kamuflajıyla görülüyor. Paletli KAPLAN STA araçlarında Rus malı azami 5,5 km menzilli Kornet-E ATGM ateşleme kabiliyetine sahip silah kulesi görülüyor.

TSK tarafından kullanımının yanı sıra Silah Taşıyıcı Araçlar projesi kapsamında FNSS’in üretim hattından çıkarılan KAPLAN STA araçlarının kabul testleri icra edilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimi sürüyor. Proje kapsamında 184’ü KAPLAN STA, 76’sı PARS 4×4 olmak üzere toplam 260 adet araç teslim edilecek.

OMTAS füzesi kullanan kule sistemi ile Paletli KAPLAN ile Taktik Tekerlekli PARS 4X4 STA’ların teslimatı gerçekleştirilmeye devam edilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından “Ateşin Gücü” sloganıyla gerçekleştirilen “Ateş Serbest-2020” faaliyetinde KAPLAN ve PARS STA yer almıştı. TSK’nın caydırıcılığını destekleyen faaliyette, envantere yeni girmiş olan 4 silah sisteminin de içinde bulunduğu, toplam 37 silah sistemi kullanıldı. Envantere yeni giren araçlardan ikisi FNSS’in Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) projesi kapsamında geliştirerek ürettiği PARS 4×4 STA ve KAPLAN STA.

Mobil ve kompakt bir araç olan PARS 4×4 tatbikat kapsamında ROKETSAN tarafından yerli olarak üretilen azami 4 km menzilli OMTAS güdümlü tanksavar füzesini (ATMG) ateşlerken Paletli KAPLAN STA ise Rus malı azami 5,5 km menzilli Kornet-E ATGM ateşledi. Her iki araç da hedeflerini tam isabet ile vurdu.

STA Projesi

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin (SSİK) 9 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında alınan karar sonrası 27 Haziran 2016 tarihinde düzenlen törenle Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi Sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamına ilk araç 2019 yılında teslim edildi. STA Projesince toplam 260 araç teslim edilecek.