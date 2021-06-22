Yerli ve milli olarak geliştirildi... İlk teslimatı yapıldı
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Sarsılmaz firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatlarının Jandarma Genel Komutanlığına yapıldığını duyurdu.
Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen platformlarda yer alacak yerli makineli tüfek, jandarmanın kullanımına sunuldu.
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulunarak, 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatlarının yapıldığını duyurdu.
Demir paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Durmak Yok Yola Devam!"