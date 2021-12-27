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Gündem Yerli ve milli olan her şeye düşmanlar! Yerli aşıya da karşılar
Gündem

Yerli ve milli olan her şeye düşmanlar! Yerli aşıya da karşılar

İYİ Parti'li Aytun Çıray, koronavirüs aşılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'a karşı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 00:59:00 -
Yerli ve milli olan her şeye düşmanlar! Yerli aşıya da karşılar

Çıray, Sağlık Bakanlığı'nın acil kullanım onayı verdiği yerli aşı TURKOVAC'ın koruyuculuğunun düşük olduğunu öne sürdü.

"TURKOVAC'ın koruyuculuk oranı düşük"

Açıklamalarına devam eden Çıray, BionTech aşılarından vazgeçilmemesi tavsiyesinde bulunarak, "Bu aşı, Sinovac'ın eşdeğeridir. Koruyuculuk oranları düşük. Şimdi koruyuculuk oranları düşük olan bir aşıyı tekrar vatandaşımıza yapmak, onları adeta yeni varyantlar karşısında korumasız duruma düşürmektir." dedi.

Çıray geçtiğimiz gün de TURKOVAC'ın henüz bilimsel standartlara göre aşı niteliği kazanmadan Sağlı Bakanlığı tarafından acil kullanım onayı verdiğini iddia etmiş ve "Bu insan sağlığı üzerine kumar oynamaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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