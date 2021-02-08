Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Hava kuvvetlerimizin gücüne güç katacak
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından KGK güdüm kitlerine ilişkin videolu bir paylaşımda bulundu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımda "Hava kuvvetlerimize güdüm kitleri teslimatlarına devam ediyoruz. Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yapıldı" ifadelerini kullandı.
Savunma Sanayii Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen KGK Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmayı sürdürüyor.
Kanatlı Güdüm Kiti
KGK, mevcut güdümsüz 1000 lb'lik MK83 ve 500 lb'lik MK82 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzillik akıllı mühimmatlara çeviren kanatlı bir güdüm kitidir. Böylece mevcut bombalara, her tür hava koşulunda, 100 km'nin üzerinde bir mesafeden atıldığında hassas vuruş yeteneği kazandırılmaktadır. Bu da uçakların tehlikeli bölgelere yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlamaktadır.
KGK'nin özellikleri
Açılır kanat bütünü ile uzun menzil
Tüm hava şartlarında gece gündüz görev yapabilme
Tümleşik ANS/KKS (İng. INS/GPS şifreli yazılım desteği) hassas vuruş kabiliyeti
F-16C Blok 40 ve F 4E / 2020 savaş uçaklarına sertifiye
Seçilebilir vuruş açısı
Fırsat hedeflerine taarruz
Yol noktası takip edebilme
MIL STD 1760 uyumluluğu