Yerli ve milli ile başarılarımıza başarı ekleriz

Buğra Kardan

Ekonomi yönetimi tarafından dışa bağımlılığı azaltacak, yerli üretimi ve ihracatı artıracak çalışmalar yürütülüyor. Dünyayı derinden etkileyen yeni tip Corona virüsü (Covid-19) tehlikesinin atlatılmasının akabinde bu çalışmalara hız verilecek.

Yeni adımlar atılıyor

Tarımda, gıdada, otomotivde, savunma sanayiinde ve makine sektöründe yerlilik oranını yukarı taşıyacak önemli kararlar alınacak. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yerli üretimin dünyayla rekabetini tüm politikalarımızda daha da önceleyeceğiz. Yerlileştirmede sanayicimizi daha da destekleyeceğiz” sözleriyle ithal ikame yatırımlarını artıracak yeni adımlar atılacağına işaret etti.

Ekonomi çevreleri, Covid-19’un dünyada korumacılığı arttırdığına dikkat çekerek, “Bundan böyle her ülke kendi kendine yetecek kadar üretecek, dışarıdan ürün almamak için elinden geleni yapacak” diyorlar.

Türkiye’nin de ilave gümrük vergileriyle ithalatı sınırlamayı ve yerli üretimi ön plana çıkarmaya odaklandığını dile getiren aynı çevreler, şunları kaydediyorlar: “Gelinen aşamada ürettiğimiz kadar tüketeceğiz. Sattığımız kadar satın alacağız. Covid-19’u bertaraf etmemizi takiben yerli yatırımlara start vereceğiz. Öyle görünüyor ki hükümetimiz de ülkemiz firmalarına güven aşılayacak ve yeni sübvansiyonları devreye alacak. Öbür taraftan yerli üretim için belirleyici faktörlerden biri ise dolar kuru. Çok şükür, şu anda kur ithalatı değil de yerli üretimi teşvik ediyor. “

Yolculuğun parçasıyız

BMC CEO’su Bülent Denkdemir de Yeni Akit’e yaptığı açıklamada yerli üretimin merkeze oturtulmasının Türkiye’ye güç katacağını belirtti. Ekonominin dönüşümden geçtiğini anlatan Denkdemir, “Biz de karınca kararınca bu dönüşüme katkıda bulunuyoruz. Bu önemli yolculuğun parçası olmaya çalışıyoruz. Ayrıca ülkemizin üretim ve tedarik gücüyle dünya liginde daha iyi yerlere geleceğini de görüyor, biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayii şirketlerinin üretim ve ihracat atağına kalktığını vurgulayan Denkdemir, “Bu anlamda BMC önemli bir örnek olup hem ülkenin güvenliğini temin etmekte hem ekonomiyi dövize bağımlılıktan kurtarmakta hem de istihdamı arttırmaktadır. 2014’te 150 olan eleman adedini 3 bin 250’ye çıkaran firma, şu anda bin 500 de irili ufaklı tedarikçiyle çalışmaktadır” dedi.

Makinelerimiz çok kaliteli

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ise yerli üretim ile ihracat artışının ekonomiyi dinamik ve kuvvetli kılacağını söyledi. Konukoğlu, Türkiye’de kaliteli ürünlerin üretildiğinin altını çizerek, “Örneğin bizim makinelerimizin ithallerden geri kalır yanı yok. İddialıyız. Dev ülkelerle yarışırız, rekabet ederiz. Yeter ki makinelerimiz, kamu kurumlarımızca tercih edilsin” şeklinde konuştu. Konukoğlu, “Türkiye için Türkiye’de üretiyoruz. Türkiye için Türkiye’de üretilenin alınmasında yarar görüyoruz” diye konuştu.