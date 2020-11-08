Yerli uydumuz Türksat 6A’yla ilgili çalışmalarımız sürüyor! Türksat 5a için de geri sayım devam ediyor

Karaismailoğlu, “Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah, aralık başında Türksat 5A uydusunu uzaya fırlatacağız. Ayrıca Türksat 6A uydumuzun çalışmaları devam ediyor. 2022 itibarıyla tamamen yerli ve milli uydumuzu uzaya fırlatmak için heyecanla çalışıyoruz” bilgilerini verdi.

İşi başarıyla noktaladık

Intercity Formula 1 pistinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından Formula 1’in 9 yıl aradan sonra Intercity İstanbul Park’ta düzenleneceğini aktaran Karaismailoğlu, “Dev buluşmaya hazırız. Arkadaşlarımız gereken ne ise yaptılar. Asfalt kazıma ve yenileme işini başarıyla tamamladılar” dedi.

Heyecanlıyız, mutluyuz

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Formula 1’in 13-14-15 Kasım’da gerçekleştirileceğine işaret eden Karaismailoğlu, “Ülkemize, İstanbulumuza yakışan bir yarışmaya ev sahipliği yapmanın sorumluluğunu ve heyecanını hissediyoruz” ifadesini kullandı. Karaismailoğlu, mevcut pistte 5 santimetre kalınlığında taş mastik asfalt kaplamasıyla 11 bin 170 ton asfaltın kullanıldığını kaydetti. Formula 1 pilotlarınca pistin deneneceğini ve beğenileceğini vurguladı. Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Ülkemizin her bir noktasında Türkiye’ye gurur verecek, dünyaya örnek teşkil edecek projeler ortaya koyuyoruz. Bakın, GöksunKahramanmaraş Yolu’nu kullanıma açmış durumdayız. Yolda 11 adet tünel bulunuyor. Tünellerin uzunluğu tek tüp olarak 16 bin 300 metre, çift tüp olarak da yaklaşık 33 bin metre. 11 adet tünelli olan 80 kilometrelik mesafeyi 64 kilometreye indiren çok önemli bir yolu halkımızın hizmetine sunmuş vaziyetteyiz. Bir taraftan Ankara-Niğde Otoyolu bir taraftan Kuzey Marmara Otoyolu bir taraftan 1915 Çanakkale Köprüsü bir taraftan Hakkâri- Yüksekova Tünelleri... İnanın saymakla bitmiyor. Bütün dünya salgın hastalıkla savaşırken biz bir yandan açılış yapıyoruz bir yandan temel atıyoruz. Diğer yandan salgınla mücadele ederken diğer yandan da var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.” Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan Samsun-Sivas Demiryolu Hattı’nı da hizmete aldıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, stratejik illeri birbirine bağladıklarının altını çizdi.

Hazırlıklarımızı tamamladık

Bakan Karaismailoğlu, ayrıca Türkiye’nin uzaydaki varlığını güçlendirmek için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi. Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah aralık ayı başında Türksat 5A uydusunu uzaya fırlatacağız. Yine önümüzdeki yıl haziran ayı itibarıyla 5B’yi fırlatacağız. Ayrıca tamamen yerli ve milli olan Türksat 6A uydumuzun çalışmaları devam ediyor. 2022 itibarıyla tamamen yerli ve milli uydumuzu uzaya göndermek için heyecanla çalışıyoruz.”