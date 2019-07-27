Yerli üretimi destekleyip geleceğe güvenle yatırım yapacak

Akit Ekonomi

Vodafone Türkiye, Nisan-Haziran 2019 arası dönemi kapsayan 2019-20 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçları değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’suColman Deegan, Türkiye’nin geleceği ile sektörün gelişimine duydukları güvenle yatırım yapmaya devam ettikleri mesajını verdi. Colman Deegan’ın değerlendirmeleri eşliğinde açıklanan mali sonuçlar şöyle:

Servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artarak 2,9 milyar liraya yaklaştı. Aynı dönemde mobil servis gelirleri yüzde 17 yükseldi.

Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 389 bin net artış ile 23,7 milyonu aştı. M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25,5 milyona ulaştı. Şirket faturalı abone sayısını yaklaşık 1,4 milyon artış ile 13,8 milyona çıkardı.

Vodafone’un 4.5G abone sayısı da birinci çeyrek sonu itibariyle 15,6 milyon olarak gerçekleşti. Türkiye’nin 81 ilinde 17,5 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine global deneyimini sunmaya devam eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 aylık dönemde 182 bin yükselişle 919 bine ulaştı. Sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 arttı.

Şirketin yeni nesil erişim teknolojilerini kullanan abone sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 120 bin artış ile 209 bine ulaştı. Vodafone Türkiye’nin yeni nesil erişim şebekeleri ile ulaştığı hane sayısı ise 7,6 milyona yükseldi.

“200 milyonluk dijital trafik”

“Vodafone Yanımda” uygulaması gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif dijital müşteri sayısı 10,5 milyonu aştı. Vodafone Yanımda’nın aylık ziyaret trafiği ise 200 milyonun üzerine çıktı.

Sayılarla vodafone Türkiye’de son durum

Mobil abone sayısı: 23,7 milyon

Servis gelirleri: Yüzde 17,2 organik büyüme ile 2,9 milyar TL

4.5G abonesi: 15,6 milyon

Mobil veri kullanımındaki artış oranı: Yüzde 39

Sabit geniş bant abone sayısı: 919 bin

‘Vodafone Yanımda’ kullanıcısı: 10.5 milyon

Vodafone Business servis gelirleri: Yüzde 14,2 büyüdü