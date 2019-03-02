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Yerli üretim teknelere yoğun ilgi

Avrasya Boat Show'da yerli tekneler, yabancı firmaların temsilcileri tarafından yoğun ilgi gördü.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:23
Yerli üretim teknelere yoğun ilgi

Avrasya Boat Show’a yerli tekneler damga vurdu. Uygun fiyatlı bu tekneler; Alman, Fransız, İngiliz, İspanyol, İtalyan ve Rus firmaların temsilcilerinin dikkatini çekti. Yerli Numarine 45XP modeli ilgi odağı oldu.

Numarine Denizcilik Marka Yöneticisi Ali Tandır, ürünlerinin talep gördüğüne işaret ederek, “Üretimimizin 80’ini ihraç ediyoruz. Satışlarımızın yüzde 20’sini Avrasya Boat Show sayesinde yapıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:23
  1. Avrasya Boat Show
  2. yerli tekne
  3. Numarine 45XP
  4. Numarine Denizcilik Marka Yöneticisi Ali Tandır

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