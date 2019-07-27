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Yerli üretim logolu etiketlerde yeni düzenleme! Bundan sonra zorunlu olmayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde, üretim yerinin belirtilmesi zorunluluğu kalktı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:58
Yerli üretim logolu etiketlerde yeni düzenleme! Bundan sonra zorunlu olmayacak

Yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde üretim yerinin belirtilmesi zorunluluğu kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığının Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme

Buna göre, yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde ayrıca üretim yerinin belirtilmesine ilişkin gereklilik tebliğden çıkarıldı.

Öte yandan Bakanlığın Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, satıcı tarafından malların veya ambalajların üzerine konulması gereken etiketlerin aynı zamanda dijital veya elektronik etiket olabilmesine ilişkin de düzenlemeye gidildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:58
  1. Yerli üretim logosu
  2. Yerli üretim
  3. Ticaret Bakanlığı
  4. Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  5. Resmi Gazete

YORUM YAZ

  • Abdullah MuratAbdullah Murat49 dk önce
    Yerli üretim olsa ne olur büyük yabancı firmalar kaymağı alan kafirler. Yahudi firmasımı yaha hristiyanmı yada Allahın dinine veya dinin şiarlarına (başörtüsüne) ve ona kul olma gayretinde olanlara düşmanAllahın yolunun engelleyicisi yakın düşmanlar kafir imansız mı? Allahı hüküm kitabını bırakıp şeytanların ve ona uyanların kitaplarını hüküm kitabı edinmiş olanlar kafirlerdir.

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